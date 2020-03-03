 Украина выплатила еще $420 миллионов процентов по реструктуризированным евробондам

Как сообщили в пресс-службе Минфина, общая сумма выплаты составила $418,7 млн, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Напомним, указанные еврооблигации были выпущены в рамках проведенной Украиной в 2015 году долговой операции с государственным и гарантированным государством долгом, а также реструктуризации внешних заимствований Киева, "Укравтодора" и госпредприятия "Конструкторское бюро "Южное им. Янгеля".

Процентная ставка по всем указанным ценным бумагам была установлена на уровне 7,75% годовых.

Процентный доход начисляется и выплачивается дважды в год – 1 марта и 1 сентября, начиная с 1 марта 2016 года. Срок погашения еврооблигаций наступает 1 сентября соответствующего года – с 2019 по 2027 годы.