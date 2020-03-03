[*]Темы: Бюджет-2020 Отопительный сезон Земельная реформа Рынок электроэнергии
$ 24.71 27.33
 Транспорт
  373  0
Все про:Кабмин (3976) Мининфраструктуры (794) Укртрансбезопасность (22) Криклий (77)

 Кабмин увеличил количество инспекторов габаритно-весового контроля

Кабинет министров на заседании во вторник, 3 марта, принял решение о реорганизации 24 областных управлений Госслужбы безопасности на транспорте в 10 межрегиональных органов, а также об увеличении количества инспекторов службы на 200 человек.

Об этом сообщил министр инфраструктуры Владислав Криклий, передает БизнесЦензор со ссылкой на пресс-службу министерства.

По словам министра, дополнительные 200 инспекторов будут привлечены для обеспечения надлежащего габаритно-весового контроля за перегруженными фурами.

Кроме того, согласно решению правительства образуются межрегиональные территориальные органы Укртрансбезопасности – 24 территориальных органа будут реорганизованы в 10 межрегиональных управлений.

Читайте также: Кликлий анонсировал полноценный запуск системы взвешивания транспорта в движении

"Оптимизация деятельности системы территориальных органов "Укртрансбезопасности", упорядочение их структуры и централизация функциональных процессов на уровне межрегиональных управлений призвана повысить эффективность работы", – отмечается в сообщении.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3179092
 
 
Подключить индивидуальные уведомления от БизнесЦензор в Facebook
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
БизнесЦензорНовостиТранспорт
Конвертер валют
продать купить
$
0.00
грн
0.00
0.00
грн
0.00
0.00
грн
0.00
 ТОП новости
за деньнеделюмесяцвсе время
 Облако тегов
COVID-19 вирус Газ Кабмин Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства Минфин назначение Новости компаний цены
 
 
 
 
 
 вверх