 Кабмин увеличил количество инспекторов габаритно-весового контроля

Об этом сообщил министр инфраструктуры Владислав Криклий, передает БизнесЦензор со ссылкой на пресс-службу министерства.

По словам министра, дополнительные 200 инспекторов будут привлечены для обеспечения надлежащего габаритно-весового контроля за перегруженными фурами.

Кроме того, согласно решению правительства образуются межрегиональные территориальные органы Укртрансбезопасности – 24 территориальных органа будут реорганизованы в 10 межрегиональных управлений.

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"Оптимизация деятельности системы территориальных органов "Укртрансбезопасности", упорядочение их структуры и централизация функциональных процессов на уровне межрегиональных управлений призвана повысить эффективность работы", – отмечается в сообщении.