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 Запасы газа в хранилищах превышают прошлогодние на 63%, – "Укртрансгаз"

Украина с 1 ноября 2019 года по 29 февраля 2020 года снизила запасы природного газа в подземных хранилищах (ПХГ) на 27,2% (на 5,93 млрд куб. м) – до 15,86 млрд кубометров.

Об этом свидетельствуют оперативные данные АО "Укртрансгаз", передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

В том числе в феврале отбор газа из хранилищ составил 1,13 млрд куб. м, в январе – 1,95 млрд куб. м, в декабре – 1,83 млрд куб. м, в ноябре – 1,02 млрд куб. м.

В частности, 29 февраля отбор газа из ПХГ Украины составил 34 млн куб. м при импорте 34,2 млн куб. м и внутренней добыче 56,8 млн куб. м.

По расчетам агентства, текущий объем превышает показатель запасов 28 февраля 2019 года на 63%, 28 февраля 2018 года – на 58,8%, 28 февраля 2017 года – на 90,8%, 29 февраля 2016 года – на 58,2%, 28 февраля 2015 года – на 94,1%.

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Как сообщалось, Украина 1 ноября 2019 года начала нетто-отбор газа из своих подземных хранилищ, войдя в отопительный сезон с запасами 21,78 млрд куб. м.

Напомним, на протяжении минувшего отопительного сезона, длившегося с 6 ноября 2018 года по 4 апреля 2019 года, запасы газа в ПХГ снизились на 8,45 млрд куб. м (с 17,19 млрд куб. м до 8,75 млрд куб. м).

"Укртрансгаз", 100% которого принадлежит НАК "Нафтогаз Украины", эксплуатирует систему магистральных газопроводов и 12 подземных хранилищ газа страны общей емкостью 31 млрд куб. м.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3179090
 
 
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