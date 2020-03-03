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 Мировые рынки вернулись к росту после распродаж на минувшей неделе

Акции Европы растут на торгах во вторник, поскольку инвесторы надеятся, что ведущие центральные банки и правительства вскоре предпримут шаги для ограничения экономического урона от вспышки коронавируса.

Панъевропейский индекс STOXX 600 утром вторника вырос на 2,94%, рост продемонстрировали все основные сектора, подъем возглавили туристический, индекс финансовых услуг и бумаги страховщиков, передает БизнесЦензор со ссылкой на Reuters.

Цены на нефть во вторник также растут второй день подряд в ожидании стимулирующих мер центробанков и дальнейшего сокращения добычи, которое ОПЕК, возможно, согласует на этой неделе.

Нефть марки Brent утром вторника выросла на 1,29% до $52,57 за баррель, а WTI – на 1,60% до $47,50 за баррель.

Американские индекс на торгах также резко выросли, восстанавливая потери после резкой распродажи на прошлой неделе, вызванной опасениями о коронавирусе.

Индекс Dow Jones по итогам торгов подскочил на 5,09% – до 26.703,32 пункта, S&P 500 – на 4,60% до 3.090,23, а Nasdaq Composite вырос на 4,49% – до 8.952,17.

Акции Apple взлетели на 9,3%, максимально с 2008 года. Бумаги разработчика препаратов против рака Forty Seven выросли на 62% после того, как более крупный конкурент Gilead Sciences сделал ему предложение о покупке за $4,9 миллиарда. Акции Gilead подскочили на 8,71%.

Ралли последовало за худшей с 2008 года неделей на фондовом рынке США, который в четверг скатился в коррекцию из-за опасений о возможной рецессии в связи с эпидемией.

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Министры финансов и главы центробанков G7 во вторник проведут конференц-колл, чтобы обсудить меры борьбы с усиливающейся вспышкой коронавируса и ее экономическими последствиями, сообщила в понедельник представитель Минфина США.

Глава Банка Японии Харухико Курода сообщил в понедельник, что центральный банк предпримет необходимые шаги для стабилизации рынков, что усилило ожидания скоординированных глобальных мер денежно-кредитной политики.

Австралийский центробанк по итогам заседания во вторник уже снизил процентные ставки до рекордных минимумов - 0,50% с 0,75%,. Рынки ожидают, что другие мировые центробанки в ближайшее время также пойдут на смягчение политики для борьбы с экономическими последствиями вспышки коронавируса.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3179087
 
 
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