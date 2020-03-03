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 Комитет Рады по экономразвитию проведет выездное заседание с посещением заводов в Днепре и Запорожье

Комитет Верховной Рады по вопросам экономического развития поддержал инициативу замглавы Комитета Дмитрия Кисилевского по проведению выездного заседания в Днепре.

Об этом в своем Facebook сообщил Дмитрий Кисилевский, передает БизнесЦензор.

12-13 марта депутаты посетят КБ "Южное", заводы "Южмаш", "Интерпайп Сталь" и "Интерпайп НТЗ" в Днепре.

"Уже не раз был свидетелем, как личное посещение промышленных объектов переворачивало у политиков понимание, как на самом деле работает экономика, откуда берутся налоги в госбюджет и пресловутый ВВП", - написал Кисилевский.

После Днепра члены комитета отправятся в Запорожье, где посетят "Запорожсталь" и "АвтоЗАЗ".

"Рассчитываем на искреннее общение с промышленниками, и готовы учесть все предложения, которые будут способствовать созданию рабочих мест и росту зарплат на украинских предприятиях", - резюмировал Кисилевский.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3179078
 
 
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