 SkyUp приостановит полеты в Турин из-за коронавируса

Об этом со ссылкой на пресс-службу SkyUp сообщает БизнесЦензор.

Предварительно временная отмена будет действовать до 25 октября.

"По поводу Италии у нас есть планы. В этом году полетная программа предполагает более 10 направлений из Киева и регионов. Но мы не можем игнорировать текущую ситуацию и обеспокоенность людей, поэтому сокращаем авиасообщение со страной до нормализации ситуации", - заявил гендиректор SkyUp Airlines Евгений Хайнацкий.

Пассажиры, которые купили билеты на отмененные рейсы, должны обратится за возвратом средств или обсудить с перевозчиком возможность перебронирования на альтернативные рейсы.