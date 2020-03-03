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 SkyUp приостановит полеты в Турин из-за коронавируса

Авиакомпания SkyUp с 5 марта приостанавливает полеты в Турин (Италия) в связи с информации о распространении коронавируса.

Об этом со ссылкой на пресс-службу SkyUp сообщает БизнесЦензор.

Предварительно временная отмена будет действовать до 25 октября.

"По поводу Италии у нас есть планы. В этом году полетная программа предполагает более 10 направлений из Киева и регионов. Но мы не можем игнорировать текущую ситуацию и обеспокоенность людей, поэтому сокращаем авиасообщение со страной до нормализации ситуации", - заявил гендиректор SkyUp Airlines Евгений Хайнацкий.

Пассажиры, которые купили билеты на отмененные рейсы, должны обратится за возвратом средств или обсудить с перевозчиком возможность перебронирования на альтернативные рейсы.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3179076
 
 
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