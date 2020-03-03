 Кабмин передал на приватизацию "Артемсоль", ГПЗКУ и "Хлеб Украины" (обновлено)

Об этом в телеграм-канале сообщил премьер Алексей Гончарук, передает БизнесЦензор.

"Правительство отменило монополию на производство соли в Украине. ГП "Артемсоль" приватизируют", – сообщил Гончарук.

Премьер напомнил, что "Артемсоль" ранее получила штраф от Антимонопольного комитета на 3,14 млн грн из-за манипуляций с ценой на соль.

"Более того, руководство госпредприятия являются фигурантами дел о взятках в 800 тыс гривен. Правительство ставит точку в этой истории. "Артемсоль" будет приватизирована через прозрачный аукцион", – сообщил Гончарук.

Как уточнили в пресс-службе Министерства развития экономики, торговли и сельского хозяйства, в целом на заседании 3 марта Кабмин согласовал передачу еще 431 госпредприятия в управление Фонда госимущества с целью дальнейшей приватизации.

В частности, кроме "Артемсоли", правительство согласовало передачу на приватизацию 100% акций АО "Государственно-продовольственная зерновая корпорация Украины", ГАК "Хлеб Украины" и завода "Большевик" (АО "Первый киевский машиностроительный завод"), который находится в управление ФГИ.

"Правительство и Минэкономики последовательно реформирует управлению государственным имуществом. Вместе с предприятиями, переданными в декабре 2019 года, у нас уже почти тысячу госпредприятий, которые после приватизации будут иметь шанс развиваться, модернизироваться и давать достойный заработок работникам", – подчеркнул министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофей Милованов.

Как сообщалось, в декабре 2019 года Кабмин уже передал на приватизацию 530 госпредприятий. В целом уже 961 объект передан в управление Фонда госимущества для дальнейшей приватизации.