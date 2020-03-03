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Все про:Кабмин (3959) Госаудитслужба (29) Гончарук_Алексей (274) Офис финансового контроля (3)

 Кабмин ликвидировал территориальные подразделения Госаудитслужбы (обновлено)

Правительство создало Офис финансового контроля и одновременно ликвидировало 5 межрегиональных территориальных органов Госаудитслужбы.

Об этом сообщил премьер Алексей Гончарук в своем телеграм-канале, передает БизнесЦензор.

"Офис финансового контроля будет анализировать эффективность использования государственных ресурсов и наблюдать за высокорисковыми операциями", – сообщает Гончарук.

В планах правительства – создание межрегиональных территориальных органов Офиса финансового контроля. "Это обеспечит оперативность и мобильность работы нового органа", – добавил премьер.

Как уточнили в пресс-службе Министерства финансов, принятым 3 марта решением Кабмин ликвидировал юридические лица межрегиональных территориальных органов (5 органов) Госаудитслужбы в связи с ее реорганизацией и образованием Офиса финансового контроля.

Кроме того, своим решением правительство оптимизировало количество работников Офиса финконтроля с учетом необходимости выполнения соответствующих функций и полномочий.

Также усовершенствован порядок планирования мероприятий государственного финансового контроля, в частности, в части перехода от квартального к полугодовому планированию, уточнил основания планирования, а также включил в планы контрольные мероприятия по высокорисковым операциям по использованию государственных ресурсов.

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Как сообщалось, 5 февраля Кабинет министров назначил председателем Офиса финансового контроля Игоря Буграка.

Напомним, Кабинет министров на заседании 20 октября 2019 года передал Государственную аудиторскую службу в подчинение Министерства финансов.

11 декбаря того же года Кабмин принял решение о создании Офиса финансового контроля, который должен заменить Государственную аудиторскую службу.

24 января 2020 года Кабмин назначил председателем Государственной аудиторской службы Игоря Буграка, который до этого занимал должность директора Департамента гармонизации внутреннего финансового контроля Министерства финансов.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3179058
 
 
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