 В Украине зафиксировали первый случай коронавируса

Об этом Ляшко заявил во время брифинга, сообщает БизнесЦензор.

По словам Ляшко, в пациент находится в Черновицкой области.

"Вчера я говорил, что у нас было четыре случая подозрения. Сегодня это подозрение подтвердилось у одного человека. Все материалы и пробы дополнительно переданы в вирусологичную лабораторию ВОЗ, но случай зарегистрирован в Украине. Мы начали работать с контактными лицами, с которыми контактировало это лицо (пациент)", - сообщил Ляшко.

Он заявил, что эпидемиологи работают с лицами, которые контактировали с пациентом.

"Мы работаем в обычном штатном режиме. По нашему алгоритму мы пребываем в той же самой фазе развития эпидемии, когда мы говорим, что у нас регистрируются одиночные случаи завозных случаев коронавирусной инфекции", - заявил Ляшко.

По словам Ляшко, украинец, зараженный коронавирусом, прибыл в Украину из-за границы. На границе он прошел температурный скрининг, который не выявил повышения температуры.

"После въезда в Украину он вернулся в Черновицкую область. В Черновицкой области был проведен дополнительный скрининг, заполнен опросник на лицо, и также сообщено о памятке о самоизоляции, потому что человек путешествовал по странам, в которых были зарегистрированы случаи COVID-19", - рассказал Ляшко.

По словам Ляшко, семья из мужа и жены путешествовала по Европе.

"Семья, которая путешествовала, это был муж и жена, они самоизолировались, и буквально через 2 дня после самоизоляции у человека появились симптомы, которые говорили о том, что может возникнуть коронавирусная инфекция. Он по алгоритму, которые утвержден и есть на территории всей страны, по памятке самоизоляции обратился за консультацией к семейному врачу. Получил консультацию и продолжал выполнять пожелания доктора, когда до 29 числа, поздно ночью не появились симптомы, которые потребовали дополнительной консультации в инфекционной больнице", - рассказал Ляшкой.

Специальная бригада забрала пациента в госпиталь в Черновицкой области. После тестирования, анализов и проб у лица выявили инфекцию коронавирусом.

У жены пациента симптомов коронавируса не обнаружена. Она находится в режиме самоизоляции у себя дома, добавил Ляшко.

По словам Ляшко, семья путешествовала с 21 февраля, симптомы у мужчины появились 28 февраля, госпитализация прошла 29 февраля, 1 марта были проведены лабораторные исследования. "Симптомы у него – сейчас лихорадка и сухой кашель", - сказал Ляшко.