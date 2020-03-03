 Суд признал долг корпорации ИСД по кредитам западных банков на $350 миллионов

Об этом со ссылкой на finbalance сообщает БизнесЦензор.

24 февраля суд удовлетворил заявление компании Indumet SA и дал разрешение на исполнение решения Лондонского международного арбитражного суда от 25.03.2019 о взыскании

- $255 млн основной задолженности по кредитному договору с Landmont Ltd (кредитор), ПАО "Алчевский металлургический комбинат", ПАО "Днепровский металлургический комбинат", ПАО "Алчевский коксохимический завод" и Корпорации "Индустриальный союз Донбасса" (поручители);

- $103,3 млн процентов, начисленных за период до даты арбитражного решения по Landmont Ltd, ПАО "Алчевский металлургический комбинат", ПАО "Днепровский металлургический комбинат" и Корпорации "Индустриальный союз Донбасса";

- $96,3 млн процентов, начисленных за период до даты арбитражного решения, с ПАО "Днепровский металлургический комбинат" по принципу, что любой платеж, совершенный любым из должников согласно пункту, приведенному выше, освобождает ПАО "Днепровский металлургический комбинат "от ответственности в объеме такого платежа (и наоборот);

- проценты, начисленные с даты принятия арбитражного решения, пока не будет осуществлен платеж в полном объеме, по годовой ставке в размере ЛИБОР в долларах США за три месяца, плюс 2% (на ежегодной основе).

Согласно судебным материалам, первичными кредиторами были Calyon Bank и Credit Suisse, которые владели правами требования по основной сумме кредита в размере $150 млн.

Они передали свои доли кредита общим размером $225 млн 13 структурам (Deutsche Bank, Societe Generale, Raiffeisen, OTP, Barclays, Morgan Stanley, Citibank и т.д.). Вследствие дальнейших транзакций заявитель (Indumet SA) приобрел право требования по основной сумме займа в размере $255 млн.

ПАО "Днепровский металлургический комбинат" (ДМК) возражало против предоставления Киевским апелляционным судом разрешения на выполнение решения Лондонского международного арбитражного суда.

В 2010 году мажоритарным акционерами группы ИСД стали структуры, близкие к российской госкорпорации "Внешэкономбанк".

Бывшие партнеры по корпорации ИСД - Сергей Тарута, Виталий Гайдук и Олег Мкртчан - судятся между собой в Лондоне о продаже половины акций ИСД. Цена вопроса - более $1 млрд.

В 2013 году Сергей Тарута оценивал долг ИСД перед западными банками на $2,5 млрд.

В декабре 2017 года ИСД заявила о потере контроля над ПАО "Алчевский металлургический комбинат", которое находится на оккупированной части Донбасса. По данным СМИ, меткомбинат перешел под контроль структур Сергея Курченко.