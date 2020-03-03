 Венецианская комиссия отменила заседание из-за коронавируса в Италии

Об этом со ссылкой на Интерфакс-Украина сообщает БизнесЦензор.

"Из-за распространения коронавируса на севере Италии расширенное бюро Венецианской комиссии приняло решение не проводить пленарное заседание или другие обычные заседания в Венеции, а вместо этого наиболее срочные мысли, запрошенные государствами, и непротиворечивые тексты будут утверждаться в письменной форме", - говорится в сообщении Комиссии.

До 52 возросло количество летальных исходов в Италии от коронавируса, сообщает в понедельник итальянский телеканал TG24.

По его данным, общее количество выявленных заражений в стране достигло 1835, при этом первые случаи зарегистрированы на острове Сардиния и в области Молизе.

Вместе с тем, сообщается о 149 выздоровевших.

По данным Всемирной организации здравоохранения, Италия сейчас является одной из наиболее эпидемиологически неблагополучных стран наравне с Южной Кореей и Ираном.