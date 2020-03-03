 Украине не удалось оспорить решение Стокгольмского арбитража по "Проминвестбанку", – ВЭБ

Об этом со ссылкой на Интерфакс-Украина сообщает БизнесЦензор.

Заявление об арбитраже в Арбитражный институт Торговой палаты Стокгольма в связи с косвенной экспроприацией ПИБа ВЭБ подал в июне минувшего года. В августе ВЭБ попросил арбитраж принять обеспечительные меры, чтобы предотвратить принудительную продажу акций ПИБа с аукциона. Чрезвычайный арбитр запретил Украине совершать любые действия, направленные на продажу акций банка. Украина решила обжаловать это решение перед полным составом трибунала, в который входил и назначенный Украиной арбитр, отмечается в сообщении ВЭБа.

Решение оставить вердикт в силе арбитраж принял 2 марта, сообщил ВЭБ.

При этом ВЭБ, по словам старшего вице-президента правового блока Игоря Краснова, процитированного в сообщении, "всерьез опасается, что Украина нарушит обеспечительную меру и спешно проведет аукцион (по продаже ПИБа)".

Напомним, Киевский апелляционный суд 18 декабря 2019 года удовлетворил заявление Министерства юстиции и отказался запретить продажу акций "Проминвестбанка" по требованию ВЭБ.РФ, разрешив исполнение решения Арбитражного института Торговой палаты Стокгольма от 28 августа.

В мае 2019 года госисполнитель по требованию связанных с группой "Приват" Игоря Коломойского и партнеров структур наложил арест на 99,77% акций "Проминвестбанка". После этого были неоднократные попытки принудительно продать эти акции на аукционе, но они оказались безрезультатными.

За это время "Проминвестбанк" прекратил обслуживание счетов физлиц и закрыл в 2019 году все отделения в Украине, оставив лишь одно в Киеве. 6 февраля набсовет банка рассмотрит решение о прекращении осуществления банковской деятельности без прекращения юридического лица.

ПАО "Проминвестбанк" основано в 1992 году. Согласно данным Нацбанка Украины, на 1 октября 2019 года по размеру общих активов (37,66 млрд грн) занимал 12 место среди 76 действовавших банков.

"ВЭБ" (Россия) стал владельцем ПИБа в 2008 году, владеет 99,7726% его акций. Свои инвестиции в его развитие "ВЭБ" оценивает в $2,7 млрд.

По данным отчета о стресс-тестировании Нацбанка на начало 2019 года, "Проминвестбанк" по базовому сценарию нуждался в дополнительном капитале в размере 4,61 млрд грн, по неблагоприятному макроэкономическому сценарию – 6,32 млрд грн. На 1 сентября потребность в дополнительном капитале в результате предпринятых банком мер снизилась до 2,73 млрд грн и 3,96 млрд грн соответственно.