 Apple согласилась выплатить $500 миллионов за замедление работы смартфонов

Об этом со ссылкой на РБК сообщает БизнесЦензор.

Истцы считают, что корпорация таким образом пытается побудить пользователей покупать новые гаджеты.

В рамках соглашения Apple должна заплатить по $25 компенсации каждому владельцу смартфона, эта сумма может быть скорректирована. Отмечается, что общая сумма выплат составит не менее $310 млн.

Истцы — владельцы iPhone 6, 6 Plus, 6s, 6s Plus, 7, 7 Plus и SE, на которых установлена операционная система iOS 10.2.1 или более поздние версии, а также пользователи iPhone 7 и 7 Plus с iOS 11.2 или более поздних версий. Они утверждали, что их гаджеты стали хуже работать после обновления программного обеспечения. Из-за этого пользователи решили, что смартфоны нуждаются в замене батареи, либо покупали новые модели.

В Apple заявили, что снижение производительности старых устройств связано с изменениями температуры, интенсивностью использования и другими факторами. Компания также заверила, что устранила недостатки в обновляемых операционных системах.

Как отмечает агентство, урегулирование иска требует одобрения окружного судьи в Сан-Хосе (Калифорния).

В декабре 2017 года Apple призналась, что замедляла работу старых моделей iPhone. Специальный код для этого встраивался в обновления операционной системы iOS. Корпорация извинилась и пояснила, что это было сделано для того, чтобы компенсировать износ батареи. Однако пользователи обвинили компанию в обмане и попытках вынудить потребителей покупать новые модели взамен устаревающих. Сразу в нескольких американских штатах в адрес корпорации были поданы иски в суд.