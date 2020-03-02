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 Камбин назначил новому главе Минрегиона двух заместителей

Кабинет министров назначил первым заместителем Министра развития общин и территорий Василия Лозинского, а заместителем министра Валентину Москаленко.

Как передает БизнесЦензор, соответствующие распоряжения №169-р и №170-р от 26 февраля обнародованы на официальном правительственном портале.

Лозинский с августа 2019 года занимал должность первого заместителя председателя Львовской областной государственной администрации, а с 26 декабря 2019 года по 5 февраля 2020 года был исполняющим обязанности ее главы.

Валентина Москаленко до последнего времени возглавляла Экспертную группу Минрегиона по развитию механизмов и инструментов стимулирования регионального развития.

Как сообщалось, 4 февраля Верховная Рада назначила главу Ивано-Франковской ОГА Дениса Шмыгаля вице-премьер-министром – министром развития громад и территорий, предварительно уволив с должности главы этого министерства Алену Бабак.

До назначения главой ОГА в августе 2019 года Шмыгаль возглавлял Бурштынскую ТЭС из холдинга ДТЭК Рината Ахметова.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3178967
 
 
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