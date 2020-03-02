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 IFC ожидает принятия Радой законопроекта по аграрным распискам в начале лета

Международная финансовая корпорация (IFC) из группы Всемирного банка ожидает принятие Верховной Радой законопроекта по аграрным распискам (№2805) в начале лета 2020 года.

Об этом сообщил региональный менеджер IFC в Украине Джейсон Пеллмар. передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Мы очень ждем дальнейшего устойчивого развития инструмента аграрных расписок, который создаст хорошие условия для финансирования сельского хозяйства и позволит фермерам повысить производительность и урожайность, способствуя экономическому росту", - сказал Пеллмар.

Пеллмар указал, что IFC рассчитывает на разработку положений и технических функций Реестра аграрных расписок до окончания проекта IFC "Аграрные расписки в Украине" в июне 2020 года.

В IFC отметили, что главной особенностью данного законопроекта является четкое юридическое определение концепции получения аграрной расписки. Аграрные расписки будут существовать в форме электронных документов, зарегистрированных в Реестре аграрных расписок, и могут быть проданы на фондовой бирже.

"Это создает дополнительные возможности рефинансирования для кредиторов, включая факторинг и продажу аграрных расписок со скидками. Кредиторы могут оптимизировать затраты на финансирование и управлять своим оборотным капиталом, увеличивая доступное финансирование для фермеров", - заметил Пеллмар.

По его мнению, благодаря электронному формату оформление аграрных расписок станет дешевле и быстрее. Фермеры и кредиторы смогут управлять расписками в режиме онлайн, без нотариуса, через Реестр.

"Техническая функциональность существующего Реестра будет обновлена, чтобы позволить фермерам выдавать расписки онлайн, заполняя четкую комплексную форму. Реестр будет интегрирован с четырьмя соответствующими государственными регистрами для проверки полномочий фермера, его местонахождения и прав на землю, а также существующих прав на пользование движимым имуществом", - указал региональный менеджер IFC в Украине.

Законопроект, по словам Пеллмара, также усиливает специальные процедуры внесудебного исполнения для лучшей защиты прав кредиторов, расширяет возможности залога на живых животных и продуктов животного происхождения, на продукты растительного происхождения, продукты их первичной переработки, закладывает правовые условия выдачи многолетних аграрных расписок.

"Украинские фермеры сталкиваются с нехваткой оборотных средств и имеют ограниченный доступ к финансированию. Аграрные расписки - альтернативный инструмент финансирования, который позволяет фермерам получить доступ к предсезонному финансированию, используя будущий урожай в качестве обеспечения. Данный законопроект об аграрных расписках будет способствовать все большему финансированию сельского хозяйства", - отметил он.

За последние пять лет в Украине 1,5 тыс. фермеров оформили 3 тыс. аграрных расписок на 20 млрд грн ($800 млн).

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3178960
 
 
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