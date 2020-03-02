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 Pegasus Airlines разрешила бесплатную отмену билетов в течение 24 часов после покупки

Авиакомпания Pegasus Airlines разрешила бесплатное аннулирование билетов в течение 24 часов после бронирования.

Об этом сообщает avianews.com, передает БизнесЦензор.

На сайте авиакомпании указано, что такое правило действует, если до вылета остается не менее 72 часов.

Если рейс по купленному билету вылетает в пределах 24-72 часов, для бесплатной отмены необходимо обратиться в течение 60 минут после бронирования.

Для рейсов с вылетом в пределах 24 часов срок бесплатного аннулирования сокращен до 30 минут.

В авиакомпании отмечают, что новое правило будет удобно для путешественников, которые совершают импульсивные покупки для себя и друзей во время распродаж.

"Если ваши друзья скажут, что не смогут присоединиться к вам на выходные, вы сможете сделать бесплатную отмену и получить полный возврат денег", - отметили в авиакомпании.

Сейчас в Украине Pegasus Airlines представлен четырьмя круглогодичными маршрутами: Львов-Стамбул, Запорожье-Стамбул, Харьков-Стамбул, Киев-Анкара, а также сезонными Киев-Бодрум и Киев-Измир.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3178959
 
 
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