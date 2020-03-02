 Электронный сервис для родителей еМалятко начал работать еще в четырех городах

Об этом сообщает пресс-служба Министерства цифровой трансформации, передает БизнесЦензор.

"Получить услугу "еМалятко" можно во всех родильных домах и ЦНАП Одессы, Мариуполя, Ровно и Запорожье. Для этого родителям необходимо обратиться к медработнику и иметь с собой паспорта, налоговые номера налогоплательщиков (при наличии) и медицинскую справку о рождении ребенка от роддома", – сказано в сообщении.

В министерстве напоминают, что сервис также доступен в Киеве, Харькове, Львове, Кривом Роге, Виннице и Луцке. В целом услуга "еМалятко" теперь работает в 10 городах.

По данным Минцифры, более 1000 родителей новорожденных уже воспользовались этим сервисом. Вскоре услуга также запустится в Днепре, а до конца года станет доступной онлайн на портале "ДІЯ".

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Как сообщалось, в феврале комплексный электронный сервис "еМалятко", совмещающий 10 государственных услуг, связанных с рождением ребенка, заработал в 14 киевских родильных домах.

"еМалятко" предполагает объединение 10 услуг по 1 заявлению. Поскольку сервис находится в пилотном режиме, доступными являются 8 из них: государственная регистрация рождения; происхождение ребенка; регистрация места жительства; назначение помощи при рождении ребенка; назначение пособия на детей, которые воспитываются в многодетных семьях; регистрация в Государственном реестре физических лиц - плательщиков налогов; определение принадлежности новорожденного ребенка к гражданству Украины; внесение информации о новорожденном ребенке в Единый государственный демографический реестр с присвоением уникального номера записи в нем.