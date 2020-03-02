 Оптовые цены на дизтопливо упали до минимума за 2 года

Как передает БизнесЦензор, об этом сообщает отраслевое издание еnkorr со ссылкой на данные ценового мониторинга рынка "Консалтинговой группы "А-95".

Как отмечают аналитики, причиной стал обвал мировых цен на нефть и соответственно котировок топлива из-за вспышки коронавируса.

Так, за последнюю неделю котировки дизтоплива в Средиземноморье, по словам трейдеров, опустились почти на $70 за тонну. В итоге цены ДТ в портах снова стали ниже, чем на традиционных северных базисах в Коростене и Новограде-Волынском.

По данным трейдеров, компания Orange Oil c "Южного" предлагала дизтопливо по 18,30 грн/л, "Трейд Коммодити" из Николаева отгружала топливо по 17,90 грн/л, а "Укртатнафта" из резервуаров Одесского порта озвучивала цену 18,70 грн/л.

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Минимальная же озвучиваемая трейдерами цена белорусского дизтоплива с нефтебаз в Коростене (Житомирская область) 2 марта составляла 18,45 грн/л. С Новограда-Волынского автопартии российского дизтоплива компания "Анвитрейд" предлагала по 18,55 грн/л, со Смыги (Ривненская область) – по 18,60 грн/л.

2 марта "Анвитрейд" возобновила предложение с терминала в Дубрыничах (Закарпатская область) по 19,00 грн/л.

По словам трейдеров, цена трубопроводного дизтоплива до конца текущей недели будет рассчитываться по февральским котировкам. В столичном регионе "Анвитрейд" озвучивал цены 18,60-18,80 грн/л, "Альянс Энерго Трейд" и ЗНГК – 18,90 грн/л.

С Кременчугского НПЗ "Укртатнафта" заявляла цену 18,20 грн/л, с нефтебазы в Пролисках (Борисполь) – по 18,30 грн/л.

Средняя цена железнодорожных партий 2 марта опустилась до 22 020 грн/т. С трубопроводного терминала в Новограде-Волынском она составляла 21 900 грн/т, с Кременчугского НПЗ – 21 700 грн/т.