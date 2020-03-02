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 Евросоюз повысил риск распространения коронавируса до высокого

Европейский центр профилактики и контроля заболеваний повысил оценку рисков коронавирусной инфекции в странах блока до высокого уровня, поскольку вспышка распространилась на большинство стран ЕС.

Об этом на брифинге в понедельник сообщила президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, передает БизнесЦензор со ссылкой на Reuters.

"ECDC (Европейский центр профилактики и контроля заболеваний) объявил сегодня о том, что уровень риска для людей в Европейском Союзе повысился с умеренного до высокого. Другими словами, вирус продолжает распространяться", – сказала глава Еврокомиссии.

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В свою очередь еврокомиссар по вопросам здравоохранения Стелла Кириакидес уточнила, что в 18 из 27 стран ЕС подтверждено 2 100 случаев заболевания коронавирусом, а 38 граждан ЕС умерли от этой болезни.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3178949
 
 
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