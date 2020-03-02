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 Финансы, Корпоративные отношения
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Все про:НБУ (4471) опрос (93)

 Нацбанк заметил улучшение деловых ожиданий бизнеса после падения в январе

Индекс ожиданий деловой активности (ИОДА), характеризующий улучшение (от 50 до 100) или ухудшение (от 50 до 0) ожиданий по сравнению с предыдущим месяцем, вырос в феврале на 10,9 базисного пункта – до отметки 51,2.

Об этом сообщает пресс-служба Национального банка Украины (НБУ), передает БизнесЦензор.

"Бизнес существенно улучшил ожидания относительно своих экономических результатов. Рост ИОДА произошел вследствие улучшения настроений относительно экономической конъюнктуры предприятий промышленности и сферы услуг", – сказано в сообщении.

Нацбанк отмечает, что после четырех месяцев пессимистических настроений предприятия промышленности ожидают роста производства по сравнению с предыдущим месяцем.

"Респонденты существенно улучшили свои ожидания как по объемам производства продукции, так и по объемам новых заказов на продукцию, в том числе на экспортные заказы", – уточняет НБУ.

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В то же время увеличения численности работников пока ожидают только предприятия сферы услуг, тогда как в промышленности пятый месяц подряд наблюдаются пессимистичные настроения относительно общей численности работников.

Самые пессимистические настроения в феврале сохранялись среди предприятий строительства – 34,2 (в январе – 34,3). В частности, компании ожидают сокращения объемов строительства, новых заказов. Кроме того, в отрасли усилились ожидания по сокращению численности работников.

Оптимистичнее всего перспективы развития бизнеса оценили предприятия сферы торговли.

По данным НБУ, опрос был проведен 5-24 февраля среди представителей 184 предприятий

Как сообщалось, в январе Индекс ожиданий деловой активности (ИОДА), характеризующий ожидания бизнеса, снизился на 8,3 базовых пункта – до самой низкой с начала публикации индекса в июле 2019 года отметки в 40,3.

Напомним, НБУ ввел ИОДА как новый инструмент оперативной оценки и отслеживания тенденций развития экономики в июле 2019 года, и тогда его значение составило 52,4 пункта, а по итогам августа оно улучшилось до 54,5 пункта, по итогам сентября – до 56,6 пункта.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3178945
 
 
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