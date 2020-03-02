[*]Темы: Бюджет-2020 Отопительный сезон Земельная реформа Рынок электроэнергии
$ 24.56 27.03
 Промышленность, Корпоративные отношения
  335  0
Все про:доходы (285) продажа (1106) Турбоатом (86)

 "Турбоатом" планирует увеличить продажи в 2020 году до 2,9 миллиарда

Крупнейший в Украине производитель турбинного оборудования АО "Турбоатом" (Харьков), 75,2% акций которого принадлежат государству, в 2019 году планирует получить чистый доход от реализации продукции в размере около 2,9 млрд грн (в 2018 году он составил 2,82 млрд грн).

Об этом говорится в сообщении предприятия, передает БизнесЦензор.

Согласно сообщению, соответствующий годовой объем реализации запланирован коллективным договором "Турбоатома" на 2020-2021 годы, утвержденным на конференции трудового коллектива в конце прошлой недели.

"Мы имеем загрузку текущего года равномерную по всем основным видам производства. В частности, мы подписали контракт с "Энергоатомом" на поставку оборудования на Южно-Украинскую АЭС, который открывает нам дорогу модернизации турбин на украинских АЭС на наших турбинах - "миллионниках", а впоследствии – и на российских по программе импортозамещения. И это наша загрузка на ближайшие пять лет", – заявил генеральный директор "Турбоатома" Виктор Субботин.

Он также рассказал, что у "Турбоатома" на ближайшие три года уже есть загрузка по производству оборудования для гидростанций.

"Мы активно работаем с Казахстаном по гидростанциям "Шульбинская" и "Усть-Каменогорская", по тепловым: ТЭС "Аксу" и "Экибастузская" ГРЭС-1. Если не в этом году, то в следующем обязательно подпишем контракт. Таким образом, при всех экономических сложностях как в Украине, так и мире, у нас есть стабильная работа", – подчеркнул Субботин.

По словам главного инженера предприятия Григория Ищенко, в 2019 году "Турбоатом" нарастил реализацию (чистый доход) на 8% к 2018 году, до 2,82 млрд грн. В том числе было произведено оборудование для: Южно-Украинской, Запорожской, Хмельницкой, Ривненской АЭС, АЭС"Пакш" (Венгрия), АЭС "Кайга" и "Раджастан" (Индия), АЭС "Козлодуй" (Болгария), Армянской АЭС (Армения), ТЭС "Аксу" (Казахстан). А также для гидроэлектростанций: Днестровской ГАЭС, Каневской, Среднеднепровской, Днепро ГЭС-2, Каховской ГЭС; Рогунской ГЭС (Таджикистан), Ларджи ГЭС (Индия); Сальто-Гранде ГЭС (Мексика).

При этом в госбюджет в виде налогов, сборов, дивидендов и ЕСВ перечислено 1,11 млрд грн (в 2018 году – 923 млн грн).

По словам Ищенко, на техническое перевооружение в прошлом году израсходовано около 80 млн грн. В частности, отремонтировано и модернизировано более 130 единиц технологического оборудования и приобретено более 20 единиц нового оборудования.

Средняя зарплата в 2019 году составила 12,8 тыс. грн, рабочих основного производства – 18,5 тыс. грн.

"Турбоатом" – единственный в Украине производитель турбинного оборудования для гидро-, тепловых и атомных электростанций. География поставок предприятия охватывает 45 стран Европы, Азии, Америки и Африки. По итогам 2018 года "Турбоатом" увеличил чистую прибыль на 7,6% к 2017 году – до 764,24 млн грн, чистый доход на 10%, до 2 млрд 615,4 млн грн.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3178940
 
 
Подключить индивидуальные уведомления от БизнесЦензор в Facebook
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
БизнесЦензорНовостиПромышленность
Конвертер валют
продать купить
$
0.00
грн
0.00
0.00
грн
0.00
0.00
грн
0.00
 ТОП новости
за деньнеделюмесяцвсе время
 Облако тегов
COVID-19 Абромавичус банки Гончарук_Алексей Кабмин кредит Минфин Укроборонпром
 
 
 
 
 
 вверх