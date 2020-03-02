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Все про:гривня (719) курс (603) прогноз (654) Morgan Stanley (24)

 Morgan Stanley спрогнозировал курс гривни на уровне 25 грн/$ к концу года

Аналитики инвестиционного банка Morgan Stanley прогнозируют ослабление курса гривни до 25 грн/$ к концу 2020 года.

Об этом свидетельствуют материалы исследования банка, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Согласно материалам, аналитики также ожидают снижения учетной ставки до 7% к середине этого года, а затем ее повышение до уровня 8% в 2021 году.

Ожидаемый уровень дефицита счета текущих операций не представляет никаких рисков – он сократится до 0,7% ВВП в 2019 году с 3,4% в 2018 году.

"И мы ожидаем, что он снова увеличится до 2,7% в 2021 году и 3% в 2022 году на фоне роста спроса на потребление и инвестиционный импорт", – указал инвестбанк, отметив при этом, что Международный валютный фонд не имеет никаких опасений относительно такого возможного расширения дефицита счета текущих операций.

Помимо этого, аналитики по-прежнему рассчитывают, что Украина возобновит сотрудничество с МВФ в первом полугодии 2020 года.

"Так нужен ли Украине МВФ? Мы видим, что дальнейшие экономические показатели зависят от прогресса реформ и сотрудничества с МВФ", – полагают авторы отчета.

В то же время Morgan Stanley отмечает возможные риски для политики провластного большинства в связи со снижающимися рейтингами популярности.

"Мы отмечаем, что растущий пессимизм (избирателей) может ограничить окно возможностей для непопулярных мер", – говорится в отчете.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3178938
 
 
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