 "Укрпошта" сменила убыток прибылью в 627 миллионов

Как сообщает пресс-служба компании, чистый доход от реализации товаров, работ и услуг в 2019 году вырос на 1,3 млрд грн или на 18,7% и составил около 8,1 млрд грн, передает БизнесЦензор.

В частности, доходы от доставки письменной корреспонденции и мелких пакетов в прошлом году выросли на 23,9%, посылок – на 22,8%, платежей – на 20,5%, периодических изданий – на 6,5%.

Кроме того, компания в 2019 году получила 69 млн грн дохода от сдачи в аренду недвижимости, что вдвое больше, чем в 2018 году.

В то же время расходы на оплату труда по сравнению с аналогичным периодом прошлого года выросли на 411,3 млн грн и составили 4,7 млрд грн. Вместе с начислениями они составляли 5,8 млрд грн или более 70% от доходов компании.

"Более 80% фонда заработной платы "Укрпошты" составляют затраты на производственный персонал и они выросли в прошлом году на 400 млн грн. Эти средства были направлены на зарплаты работникам производственных специальностей, материальное поощрение операторов, почтальонов, начальников отделений связи и их заместителей", – отмечается в сообщении.

Средняя зарплата сотрудников в эквиваленте полной занятости в 2019 году выросла на 18% до 7 443,1 грн.

Читайте также: Смелянский назвал свою зарплату на посту главы "Укрпошты". ВИДЕО

Кроме того, "Укрпошта" прошлого года заплатила почти 2,5 млрд грн налогов, сборов, взносов и обязательных платежей в бюджеты и государственные целевые фонды, что на 14,4% больше чем в 2018 году.

Как отметил гендиректор "Укрпошты" Игорь Смелянский, полученная компанией в 2019 году прибыль является рекордной.

Окончательные данные результатов работы "Укрпошты" в 2019 году будут представлены после проведения международного финансового аудита.

Как сообщалось, АО "Укрпошта" в 2018 году увеличила чистый убыток в 2,6 раза – до 535 млн грн.

В 2018 году "Укрпошта" увеличила чистый доход более чем на 1,2 млрд грн, или на 23%, по сравнению с 2017 годом, – до 6,8 млрд грн.