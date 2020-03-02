 Нацсовет выдал лицензию для обещанного Зеленским телеканала для Донбасса

Как сообщает пресс-служба Нацсовета, новым логотипом телеканала станет "ДОМ", передает БизнесЦензор.

Также по заявлению лицензиата было изменен перечень связанных лиц, руководителя – и.о. генерального директора стала Юлия Островская, технические характеристики речи, в частности изъят спутниковый ретранслятор "Hotbird-13C".

Программной концепцией вещания предусмотрено 23 часов развлекательных передач и 1 час информационно-аналитических и публицистических передач.

В связи с переоформлением этой лицензии Национальный совет также внесла изменения в некоторые свои решения, которыми ГП "Мультимедийная платформа иновещания Украины" были выданы разрешения на временное вещание.

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Как сообщалось, новый канал для временно оккупированных территорий запускают на базе мультимедийной платформы иновещания Украины вместо канала иновещания UATV.

Презентация нового канала состоялась 2 марта. Новый телеканал под названием "Дім"/"Дом" начал вещание 1 марта. О идее создания такого телеканала Владимир Зеленский рассказал еще перед первым туром президентских выборов.