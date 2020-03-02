[*]Темы: Бюджет-2020 Отопительный сезон Земельная реформа Рынок электроэнергии
$ 24.56 27.03
 Корпоративные отношения, Социальная политика
  167  0
Все про:Донбасс (515) телевидение (218)

 Нацсовет выдал лицензию для обещанного Зеленским телеканала для Донбасса

Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания переоформил лицензию на спутниковое вещание государственного предприятия "Мультимедийная платформа иновещания Украины", который после смены программной концепции вещания начнет транслировать развлекательные передачи на временно оккупированных территориях.

Как сообщает пресс-служба Нацсовета, новым логотипом телеканала станет "ДОМ", передает БизнесЦензор.

Также по заявлению лицензиата было изменен перечень связанных лиц, руководителя – и.о. генерального директора стала Юлия Островская, технические характеристики речи, в частности изъят спутниковый ретранслятор "Hotbird-13C".

Программной концепцией вещания предусмотрено 23 часов развлекательных передач и 1 час информационно-аналитических и публицистических передач.

В связи с переоформлением этой лицензии Национальный совет также внесла изменения в некоторые свои решения, которыми ГП "Мультимедийная платформа иновещания Украины" были выданы разрешения на временное вещание.

Читайте также: Жители оккупированных Россией территорий получили 1,1 миллиона украинских загранпаспортов

Как сообщалось, новый канал для временно оккупированных территорий запускают на базе мультимедийной платформы иновещания Украины вместо канала иновещания UATV.

Презентация нового канала состоялась 2 марта. Новый телеканал под названием "Дім"/"Дом" начал вещание 1 марта. О идее создания такого телеканала Владимир Зеленский рассказал еще перед первым туром президентских выборов.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3178932
 
 
Подключить индивидуальные уведомления от БизнесЦензор в Facebook
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
БизнесЦензорНовостиКорпоративные отношения
Конвертер валют
продать купить
$
0.00
грн
0.00
0.00
грн
0.00
0.00
грн
0.00
 ТОП новости
за деньнеделюмесяцвсе время
 Облако тегов
COVID-19 Абромавичус банки Гончарук_Алексей Кабмин кредит Минфин Укроборонпром
 
 
 
 
 
 вверх