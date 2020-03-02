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 Глава ВТО спрогнозировал существенное влияния коронавируса на экономику

Гендиректор Всемирной торговой организации Роберту Азеведу заявил, коронавирус COVID-19 окажет существенное влияние на мировую экономику.

Об этом сообщает Коммерсант, передает БизнесЦензор.

Распространение вируса началось в конце 2019 года с Китая, случаи заражения выявлены у более чем 88 тыс. человек в 60 странах.

Возможные последствия китайского вируса обсуждались на заседании глав делегаций стран-участниц ВТО в Женеве 2 марта.

"Влияние (коронавируса) на мировую экономику, вероятно, будет значительным и начнет проявляться в ближайшие недели", - сказал Азеведу.

Из-за коронавируса Организация экономического сотрудничества и развития ухудшила свои ожидания по экономикам всех стран "большой двадцатки". На фоне распространения вируса в конце прошлой недели фондовые индексы ведущих развитых и развивающих стран потеряли за день 3-5%, а недельное снижение составило 10-15%.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3178930
 
 
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