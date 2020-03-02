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 Аграрии спрогнозировали снижение урожая после прошлогоднего рекорда

Украина в 2020 году может собрать урожай зерновых и масличных культур на уровне 92,6 млн тонн, по сравнению с 98,3 млн тонн в 2019 году.

Об этом сообщает "Украинская зерновая ассоциация" (УЗА), передает БизнесЦензор.

Согласно прогнозу ассоциации, экспорт зерновых и масличных культур в 2020/2021 маркетинговом году может снизиться до 55,6 млн тонн с 59,9 млн тонн в 2019/2020 МГ.

"Незначительное снижение прогноза по урожаю зерновых и масличных в 2020 году не изменяет восходящего тренда последних трех лет, когда Украина собирала урожай более 90 млн тонн. В среднесрочной перспективе валовой сбор урожая в Украине будет приближаться к показателю 100 млн тонн, и расти", – отмечается в сообщении.

Снижение прогноза по валовому сбору урожая зерновых и масличных культур в 2020 году в ассоциации объясняют уменьшением посевов зерновых и масличных культур (почти на 0,5 млн га по сравнению с прошлым годом до – 25 млн га) и теплой погодой этой зимой, которая увеличивает риск повреждения урожая зерновых грибками и грызунами.

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При этом аналитики ассоциации ожидают снижение урожая пшеницы в 2020 году до 25,8 млн тонн (в 2019 году – 28,2 млн тонн), ячменя – до 7,96 млн тонн (в 2019 году – 9 млн тонн), кукурузы – до 34,3 млн тонн (в 2019 году – 35,2 млн тонн).

В УЗА также прогнозируют снижение урожая подсолнечника в этом году до 14,3 млн тонн (в 2019 году – 16,3 млн тонн) и незначительное сокращение урожая рапса – до 3,15 млн тонн (в 2019 году – 3,31 млн тонн).

"Украинская зерновая ассоциация" – это объединение производителей, переработчиков и крупных экспортеров зерна, которые ежегодно экспортируют около 90% украинской зерновой продукции.

Как сообщалось, производство зерновых и зернобобовых культур в Украине в 2019 году, по данным Министерства развития экономики, торговли и сельского хозяйства, составило рекордные 75 млн тонн против 70,1 млн тонн в 2018 году.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3178927
 
 
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очевидно українська мова вашому москальському ******* не подобається, звикайте а ще краще уйобуйте в московію. досить цацкатись, кожному москалю гульку до голови
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