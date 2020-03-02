 "Ощадбанк" реструктуризирует долги собственника ТРЦ Gulliver

Об этом сообщает Офис реструктуризации на сайте Независимой ассоциации банков Украины, передает БизнесЦензор.

"Поздравляем АО "Государственный ощадный банк Украины" с открытием очередной процедуры финансовой реструктуризации в качестве привлеченного кредитора, должник – ООО "Три О", – сказано в сообщении.

ООО "Три О" создано в 1995 году.

По данным госреестра, основными собственниками компании на начало 2020 года являются ООО "Компания Мобил Вест" (40,6%), "Бадли Коаст Лимитед" (18,1%, Виргинские острова), "Подемос" (22,1%, Великобритания), "Левиш Венчерз Лимитед" (9,2%, Виргинские острова) и "Хетибер Файненс Лимитед" (10%, Кипр).

Конечным бенефициарным собственником указан Вячеслав Игнатенко.

Как сообщалось, в 2018 году "Ощадбанк" и "Укрэксимбанк" выставляли на продажу на площадке OpenMarket госпредприятия СЕТАМ права требования по кредитному договору с ипотекой ТРЦ Gulliver в Киеве за 18,18 млрд грн. Однако покупателя на лот найти не удалось.

Лот включает земельный участок площадью 1,1379 га, расположенный на площади Спортивная, торгово-офисный комплекс с объектами общественного назначения и паркингом общей площадью 151,8 тыс. кв. м, земельный участок общей площадью 0,1133 га, предназначенный для строительства, эксплуатации и обслуживания торгово-офисного комплекса, а также корпоративные права на 100% в уставном капитале заемщика.

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Напомним, в 2016 году суд по представлению прокуратуры арестовывал имущественный комплекс ТРЦ "Гулливер" в ходе расследования хищения средств банка "Михайловский", которым также владели структуры бизнесмена Виктора Полищука.

При этом, по данным следователей Нацполиции, ООО "Три О" (владелец ТРЦ "Гулливер") погашало кредитные обязательства перед "Ощадбанком" в том числе за счет средств, которые банк "Михайловский" предоставил в кредит ряду компаний в 2013-2015 годах.