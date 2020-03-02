"Кабмин отложил индексацию пенсий на осень, - Минсоцполитики"

Об этом сообщила министр социальной политики Юлия Соколовская, передает БизнесЦензор со ссылкой на пресс-службу министерства.

"Это плановый и заложенный в бюджете перерасчет! Наше правительство запланировало это на сентябрь. В среднем и за счет индексации размер пенсии вырастет на 216 грн/месяц в 2020 году", – сказала Соколовская.

По словам министра, также будет предложена схема повышения пенсий для самых пожилых украинцев.

"Сначала самые старшие люди в возрасте от 80 лет. С учетом индексации уже в этом году их пенсии в среднем вырастут на 700 грн/месяц. Далее – от 78, еще через год – от 75 лет и так далее, – рассказала министр.

"Кроме того, если парламент поддержит законопроект Минсоцполитики №2494, то уже начиная с этого месяца одинокие пенсионеры старше 80 лет будут получать еще одно пособие – на уход. Таким образом, мы увеличим выплаты для еще 100 тыс. наших пенсионеров, которые дополнительно ежемесячно будут получать по 670 грн", – добавила Соколовская.

Ранее в понедельник на брифинге премьер-министр Алексей Гончарук сообщил, что решение об индексации пенсий в 2020 году еще не принято и находится в стадии разработки, передают Українські новини.

"В соответствии с законом мы в течение года должны принимать решение. То есть нет четкого периода, когда такое решение должно быть утверждено. В течение года принимаем решение с какого момента и с какой даты должна быть индексация. Это решение в стадии разработки", – сказал премьер.

В пресс-службе Пенсионного фонда уточнили, что размер, дата и порядок индексации (увеличения) пенсий определяется в пределах бюджета Пенсионного фонда по решению Кабинета министров. Однако на сегодня нормативно-правового акта об увеличении пенсий не принято.

Как сообщалось, предудущая индексация пенсий была проведена в марте 2019 года и коснулась выплат для почти 9 млн украинцев, минимальный размер увеличения пенсии составил 100 грн. Пенсии не пересчитывались тем категориям людей, которые получают пенсии по специальному законодательству.

Согласно законодательству, для индексации пенсий ежегодно показатель средней заработной платы, применяемой для перерасчета пенсий, увеличивается на коэффициент, который соответствует 50% показателя роста потребительских цен за предыдущий год и 50% показателя роста средней заработной платы, с которой уплачены страховые взносы, за предыдущий год.