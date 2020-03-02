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 Социальная политика
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Все про:пенсия (383) Министерство социальной политики (357)

 Кабмин отложил индексацию пенсий на осень, – Минсоцполитики

Ежегодная индексация размера пенсий в 2020 году запланирована на сентябрь.

Об этом сообщила министр социальной политики Юлия Соколовская, передает БизнесЦензор со ссылкой на пресс-службу министерства.

"Это плановый и заложенный в бюджете перерасчет! Наше правительство запланировало это на сентябрь. В среднем и за счет индексации размер пенсии вырастет на 216 грн/месяц в 2020 году", – сказала Соколовская.

По словам министра, также будет предложена схема повышения пенсий для самых пожилых украинцев. 

"Сначала самые старшие люди в возрасте от 80 лет. С учетом индексации уже в этом году их пенсии в среднем вырастут на 700 грн/месяц. Далее – от 78, еще через год – от 75 лет и так далее, – рассказала министр.

"Кроме того, если парламент поддержит законопроект Минсоцполитики №2494, то уже начиная с этого месяца одинокие пенсионеры старше 80 лет будут получать еще одно пособие – на уход. Таким образом, мы увеличим выплаты для еще 100 тыс. наших пенсионеров, которые дополнительно ежемесячно будут получать по 670 грн", – добавила Соколовская.

Ранее в понедельник на брифинге премьер-министр Алексей Гончарук сообщил, что решение об индексации пенсий в 2020 году еще не принято и находится в стадии разработки, передают Українські новини.

"В соответствии с законом мы в течение года должны принимать решение. То есть нет четкого периода, когда такое решение должно быть утверждено. В течение года принимаем решение с какого момента и с какой даты должна быть индексация. Это решение в стадии разработки", – сказал премьер.

В пресс-службе Пенсионного фонда уточнили, что размер, дата и порядок индексации (увеличения) пенсий определяется в пределах бюджета Пенсионного фонда по решению Кабинета министров. Однако на сегодня нормативно-правового акта об увеличении пенсий не принято.

Как сообщалось, предудущая индексация пенсий была проведена в марте 2019 года и коснулась выплат для почти 9 млн украинцев, минимальный размер увеличения пенсии составил 100 грн. Пенсии не пересчитывались тем категориям людей, которые получают пенсии по специальному законодательству.

Согласно законодательству, для индексации пенсий ежегодно показатель средней заработной платы, применяемой для перерасчета пенсий, увеличивается на коэффициент, который соответствует 50% показателя роста потребительских цен за предыдущий год и 50% показателя роста средней заработной платы, с которой уплачены страховые взносы, за предыдущий год.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3178917
 
 
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 Топ комментарии
 
Таке рішення - це знущання над пенсіонерами!! Прийняли б вже з 31 грудня! Позор президенту и його слугам!!
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"плановій и заложенный в бюджет" - это если в 1 марта))
А так вислюк оманський и Ко просто УКРАЛИ у каждого пенсионера минимум 216*7 = 1500 грн (216 грн за 7 месяцев)
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Украинский пенсионер - это ЛОХ, а лохи существуют для того, чтобы их КИДАЛИ. Сами подумайте где сентябрь и где будет это правительство с деньгами пенсионеров?
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Таке рішення - це знущання над пенсіонерами!! Прийняли б вже з 31 грудня! Позор президенту и його слугам!!
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А індексація пенсій відповідно до віку - це зрівнялівка, що демотивує населення працювати по-білому. А для чого? Живи собі і чим більше тобі буде років, тим більше тобі буде пенсія! Абсурдний намір уряду!!!
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Украинский пенсионер - это ЛОХ, а лохи существуют для того, чтобы их КИДАЛИ. Сами подумайте где сентябрь и где будет это правительство с деньгами пенсионеров?
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"плановій и заложенный в бюджет" - это если в 1 марта))
А так вислюк оманський и Ко просто УКРАЛИ у каждого пенсионера минимум 216*7 = 1500 грн (216 грн за 7 месяцев)
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Не вимагати негайного повалення зе-влади (всієї без жодних винятків) -- це очевидний мазохізм. Дуже сподіваюся, що переважна більшість українців не мазохісти!
В так званому "кабміні" (бо це не уряд, а збіговисько знахабнілих бовдурів) не помічають різниці між проведенням індексацій пенсій у березні і у вересні? Проміжок між цими двома місяцями "лише" півроку: навіть виходячи з суми, озвученої Соколовською, за ці 6 місяців кожен пенсіонер втратить щонайменше 1200 грн., КОЖЕН!
Тепер щодо обіцянки "старшім людям" підняти виплати на 700 грн. А в кабміні подумали скільки цих самих пенсіонерів "80+", зважаючи на їх похилий вік, може не дожити до вересня?
"если парламент поддержит законопроект Минсоцполитики №2494, то уже начиная с этого месяца одинокие пенсионеры старше 80 лет будут получать еще одно пособие - на уход" -- парламент не підтримає, бо він ще принаймні 2 місяці прийматиме Закон про обіг земель і нічим іншим по закону займатися не може.
Напевно, в зе-партії хтось сподівається, що індексація у вересні (напередодні місцевих виборів) збільшить її популярність, але, сподіваюся, в Україні на той час вже ніхто сповна розуму не віритиме цій брехливій компашці з брехливим президентом на чолі.
Источник: https://biz.censor.net.ua/n3178917
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Слов нет! Одни выражения! Падлы,вы еще не всем своим клоунам по миллиону зряплаты сделали? Будет вам рейтинг1
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"Кабмин отложил индексацию пенсий на осень, - Минсоцполитики"
Мама Рима про кандидата в президенты врала - Он не может смотреть как у нас люди живут. У нас пенсионеры получают копейки. У нас пенсию получит, а лекарства не может купить.
Может он с наслаждением смотреть на нищих украинцев. Для него, чем больше пенсионеров умрёт, тем лучше. Естественная убыль среди украинских пенсионеров составляет около 700 тысяч человек в год
Где деньги на повышение зарплат и пенсий? Шоколадные уже не у власти и не воруют, а денег всё равно нет. Получается, что новая власть ворует вместо шоколадных.
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Правительство Украины,это гнусное ЛГБТ общество.
Нет слов,что-бы выразить им свою признательность....
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Этот в ресторане "Сутра" склонял Гончарука.
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216 множимо на 6 місяців і дістаємо 1296 гривень. Саме стільки зелена влада вкраде у кожного пенсіонера в середньому. Гнати їх усіх треба!
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А чому ви смердючі козли не відклали на осінь підвищення своєї зарплатні? І за що ми вам її платимо?
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Так пусть пенсы радуююца, шо те пензии вообще выплачиваются. Если так будет с выполнением бюджета, то страна до сентября и не дотянет. Тем более шо это их родная власть, они за нее голосовали- так "хуже ж не будет"!
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ты знаешь,но пенсия то в дол эквиваленте начала падать после Ющенко... И при Петре она тож не росла, как и при Яныке
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Может и так. Не анализировал. Но вопрос в том, что отложенная индексация( даже в гривне), говорит о надвигающимся цунами. Раз такое пиарпродвитнутое действо отложили, денех совсем нету.
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Тк , а где их взять, если мы ничего практически не производим, глянь на рынке я вон покупал сикатор есть польский, немецкий, китайский , а украинского не нашел - соответсвенно на данном примере - все ВВП с него , как и налоги остались в стране производителе, а у нас будут уплочены ток непрямые налоги , которые плотятся с кармана населения...
А вообще пенсия начнет норм расти, когда будет экономический рост, когда построят новые фабрики, заводы , вырастит экспорт продукции с Украины, а для этого нужен норм правительство, которое не будет воровать, сделает все реформы.Но где его взять при том раскладе , что что б пройти в депутаты , президенты надо платить баки, которые обратно таки украли у населения, те кто был в предыдушей , тек власти ... Вот и сейчас, судя по всему, у нас ракировка олигархического клана у власти....

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ну так а чего ты не производишь"сикаторы"? Кабмин отложил индексацию пенсий на осень, – Минсоцполитики - Цензор.НЕТ 7165
нахрен никому твои фабрики и заводы не впали, и так экология засратая.
с такими комми-дебилами никакое правительство не поможет.
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потому как произвожу ювелирные изделия... почитай экономическую литературу - все поймешь....
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а по поводу экологии - отдельная тема , нужно приструнить все быдло, которое ее засерает, странно в Польше есть легкая промышленность и там ничего не засрано, и в моем тексте есть аргументы, а у тебя тупо хамство провакационное -ты ватник, удачи
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У нас сейчас жесткая предреволюционная ситуация - это , когда люди не могут жить по старому, а руководство не может править по старому..... От революции отделяет ток то, что можно за границей заработать и война .....
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...и отсутствие мозга. Кабмин отложил индексацию пенсий на осень, – Минсоцполитики - Цензор.НЕТ 1765 прекрати писать свой бред Кабмин отложил индексацию пенсий на осень, – Минсоцполитики - Цензор.НЕТ 4443
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почитай мировую историю, политологию, философию - все поймешь
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пенсы, почти все, получатели субсидий... дать сейчас то проедят и потратят на лекарство за время летнего отсутствия отопления т.к. субсидия не положена; а осенью "надбавочка" позволит урезать субсидии и "увеличение" все-равно пойдет на коммуналку... п.д.р.ги
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А вообще пенсия начнет норм расти, когда будет экономический рост, когда построят новые фабрики, заводы , вырастит экспорт продукции с Украины, а для этого нужен норм правительство, которое не будет воровать, сделает все реформы.Но где его взять?
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Свою кандидатуру выдвини! Из тебя классный премьер получится! Даже лучше, чем из вовочки презедент Кабмин отложил индексацию пенсий на осень, – Минсоцполитики - Цензор.НЕТ 5478
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