"Кабмин отложил индексацию пенсий на осень, - Минсоцполитики"

Об этом сообщила министр социальной политики Юлия Соколовская, передает БизнесЦензор со ссылкой на пресс-службу министерства.
"Это плановый и заложенный в бюджете перерасчет! Наше правительство запланировало это на сентябрь. В среднем и за счет индексации размер пенсии вырастет на 216 грн/месяц в 2020 году", – сказала Соколовская.
По словам министра, также будет предложена схема повышения пенсий для самых пожилых украинцев.
"Сначала самые старшие люди в возрасте от 80 лет. С учетом индексации уже в этом году их пенсии в среднем вырастут на 700 грн/месяц. Далее – от 78, еще через год – от 75 лет и так далее, – рассказала министр.
"Кроме того, если парламент поддержит законопроект Минсоцполитики №2494, то уже начиная с этого месяца одинокие пенсионеры старше 80 лет будут получать еще одно пособие – на уход. Таким образом, мы увеличим выплаты для еще 100 тыс. наших пенсионеров, которые дополнительно ежемесячно будут получать по 670 грн", – добавила Соколовская.
Ранее в понедельник на брифинге премьер-министр Алексей Гончарук сообщил, что решение об индексации пенсий в 2020 году еще не принято и находится в стадии разработки, передают Українські новини.
"В соответствии с законом мы в течение года должны принимать решение. То есть нет четкого периода, когда такое решение должно быть утверждено. В течение года принимаем решение с какого момента и с какой даты должна быть индексация. Это решение в стадии разработки", – сказал премьер.
В пресс-службе Пенсионного фонда уточнили, что размер, дата и порядок индексации (увеличения) пенсий определяется в пределах бюджета Пенсионного фонда по решению Кабинета министров. Однако на сегодня нормативно-правового акта об увеличении пенсий не принято.
Как сообщалось, предудущая индексация пенсий была проведена в марте 2019 года и коснулась выплат для почти 9 млн украинцев, минимальный размер увеличения пенсии составил 100 грн. Пенсии не пересчитывались тем категориям людей, которые получают пенсии по специальному законодательству.
Согласно законодательству, для индексации пенсий ежегодно показатель средней заработной платы, применяемой для перерасчета пенсий, увеличивается на коэффициент, который соответствует 50% показателя роста потребительских цен за предыдущий год и 50% показателя роста средней заработной платы, с которой уплачены страховые взносы, за предыдущий год.
А так вислюк оманський и Ко просто УКРАЛИ у каждого пенсионера минимум 216*7 = 1500 грн (216 грн за 7 месяцев)
В так званому "кабміні" (бо це не уряд, а збіговисько знахабнілих бовдурів) не помічають різниці між проведенням індексацій пенсій у березні і у вересні? Проміжок між цими двома місяцями "лише" півроку: навіть виходячи з суми, озвученої Соколовською, за ці 6 місяців кожен пенсіонер втратить щонайменше 1200 грн., КОЖЕН!
Тепер щодо обіцянки "старшім людям" підняти виплати на 700 грн. А в кабміні подумали скільки цих самих пенсіонерів "80+", зважаючи на їх похилий вік, може не дожити до вересня?
"если парламент поддержит законопроект Минсоцполитики №2494, то уже начиная с этого месяца одинокие пенсионеры старше 80 лет будут получать еще одно пособие - на уход" -- парламент не підтримає, бо він ще принаймні 2 місяці прийматиме Закон про обіг земель і нічим іншим по закону займатися не може.
Напевно, в зе-партії хтось сподівається, що індексація у вересні (напередодні місцевих виборів) збільшить її популярність, але, сподіваюся, в Україні на той час вже ніхто сповна розуму не віритиме цій брехливій компашці з брехливим президентом на чолі.
Источник: https://biz.censor.net.ua/n3178917
Мама Рима про кандидата в президенты врала - Он не может смотреть как у нас люди живут. У нас пенсионеры получают копейки. У нас пенсию получит, а лекарства не может купить.
Может он с наслаждением смотреть на нищих украинцев. Для него, чем больше пенсионеров умрёт, тем лучше. Естественная убыль среди украинских пенсионеров составляет около 700 тысяч человек в год
Где деньги на повышение зарплат и пенсий? Шоколадные уже не у власти и не воруют, а денег всё равно нет. Получается, что новая власть ворует вместо шоколадных.
Нет слов,что-бы выразить им свою признательность....
А вообще пенсия начнет норм расти, когда будет экономический рост, когда построят новые фабрики, заводы , вырастит экспорт продукции с Украины, а для этого нужен норм правительство, которое не будет воровать, сделает все реформы.Но где его взять при том раскладе , что что б пройти в депутаты , президенты надо платить баки, которые обратно таки украли у населения, те кто был в предыдушей , тек власти ... Вот и сейчас, судя по всему, у нас ракировка олигархического клана у власти....
нахрен никому твои фабрики и заводы не впали, и так экология засратая.
с такими комми-дебилами никакое правительство не поможет.