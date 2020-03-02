 Верховный Суд подтвердил фиктивность Gofer Mining и Cengard Financial, претендовавших на месторождение ценных металлов на Закарпатье

Как сообщает пресс-служба компании Avellana Gold, решение Верховного Суда окончательное и обжалованию не подлежит, передает БизнесЦензор.

"Рейдеры в течение года прикрывали свою деятельность инвестиционными намерениями. Они атаковали компанию Avellana Gold – иностранного инвестора Мужиевского полиметаллического месторождения на Закарпатье, который построил здесь новое предприятие", – подчеркивается в сообщении.

В январе 2020 года Западный апелляционный Хозяйственный суд признал незаконными инвестиционные намерения компании Gofer Mining PLC и отменил решение о санации (восстановлении) обанкротившегося добывающего предприятия "Закарпатполиметаллы". Инициатором санации выступала компания Gofer Mining PLC, публично называла себя инвестором.

Суд показал несостоятельность Gofer Mining PLC восстановить предприятие "Закарпатполиметаллы" и добычу ценных металлов на Мужиевском месторождении.

"Предложение инвестора сводилась к намерениям в будущем без подтверждения любыми доказательствами наличия достаточных активов (средств) для реализации будущего плана санации", – отметил суд.

В своем решении суд также указал на "незаконность условий перехода корпоративных прав и права собственности на активы, которые согласно названным доказательствам уничтожены, а о достаточности остатков таких активов должника для осуществления дальнейшей хозяйственной деятельности и соответственно реализации процедуры санации, анализ не проводился".

В сообщении отмечается, что компания Gofer Mining PLC, которая называла себя кредитором ООО "Закарпатполиметаллы", была зарегистрирована 12 апреля 2019 года Ее деятельность связана с атаками на иностранного инвестора Avellana Gold и ее подразделение "Карпатскую рудную компанию". Директором Gofer Mining PLC является Александр Маштепа, которого журналисты ранее назвали рейдером столичного универмага "Украина".

По данным британского открытого реестра, Gofer Mining PLC, где Маштепа является директором, связано с компанией Cengart Financial Inc, которая путем создания фиктивных долгов довела ООО "Закарпатполиметаллы" до банкротства.

Еще один компаньон, председатель комитета кредиторов ООО "Закарпатполиметаллы" Дмитрий Зайцев, находится в базе сайта "Миротворец", где его обвиняют в рейдерстве, сепаратизме и отмывании денег.

После ряда разбирательств в различных инстанциях Верховный Суд Украины постановил "кассационные жалобы Cengard Financial inc и компании Gofer mining plc оставить без удовлетворения". Постановление является окончательным и обжалованию не подлежит.