 Крюковский вагонзавод отправил на экспорт 33% построенных в 2019 году вагонов

Об этос ЦТС сообщили на предприятии, передает БизнесЦензор.

Согласно информации КВСЗ, в прошлом году завод произвел около 5 237 вагонов. На экспорт было отправлено примерно 1 725 единиц.

Основным внешним рынком для предприятия стала Беларусь с долей 30%. В этой стране у КВСЗ вагоны закупали частный зернотрейдер "Содружество", завод "Беларуськалий" и Белорусская железная дорога.

"Рынок Молдовы составил 1,6%, рынок Монголии - 0,8%. Доля реализации продукции завода на рынок стран ЕС составила 0,4%.В частности, предприятие отправляло свою продукцию в Польшу, Германию, Эстонию и Латвию", - проинформировали на КВСЗ.

При этом на предприятии отметили положительную динамику, поскольку годом ранее на экспорт было отправлено только 8,5% от объема реализованной продукции (напомним, в 2018 году завод произвел всего 3 686 вагонов).

Также известно, что в прошлом году на экспорт свои вагоны отправляли "Днепровагонмаш" (ДВМ) и "Горнотранспортная компания" из Кривого Рога. Aurum Group, Попаснянский вагоноремонтный завод и ОМЗ "Карпаты" для внешних рынков в 2019 году подвижной состав не производили.

"Горнотранспортная компания" выпускает подвижной состав для эксплуатации на путях промышленных предприятий. В 2019 году она произвела 241 думпкар. На предприятии сообщили, что отправляли свои вагоны на экспорт, не уточнив при этом, в каком количестве.