 В отношении Т.В. Fruit нет никаких претензий со стороны "Дельта Банка" и Фонда гарантирования, – Барщовский

Об этом в интервью журналу "Новое время" заявил основатель группы компаний Т.В. Fruit Тарас Барщовский, передает БизнесЦензор со ссылкой на РБК Украина.

Барщовский подчеркнул, что Т.В. Fruit вообще не имела деловых отношений с "Дельта Банком", потому что компании в годы финансовой деятельности учреждения вообще еще не существовало.

Владелец Т.В. Fruit пояснил, что с АО "Дельта банк" сотрудничала его компания ООО "Яблуневий дар" еще с 2010 года. Однако, в преддверии банкротства банка ООО "Яблуневий дар" прошло так называемую процедуру "схлопывания" долгов – зачета встречных однородных требований и прекращения обязательств по уплате компанией кредитной задолженности перед банком.

"Учитывая сложности, возникшие у многих с началом финансовых проблем "Дельта банка", "Яблуневий дар" имел очередь из компаний, которые готовы были решить проблему с возвратом банковского депозита путем "взаимозачета". Кредитные обязательства "Яблуневого дара", согласно действующего законодательства, были обменяны на $60 млн депозитных средств компании Cargill", – пояснил Барщовский.

По его словам, в 2019 году Верховный Суд решил, что нельзя было проводить эту процедуру через конвертацию доллара в евро.

"Я с этим не согласен, но что могу сделать. Одновременно Фонд гарантирования вкладов продал на аукционе пул активов "Дельта банка", который выкупила какая-то частная компания. Вот и все. На сегодня к нам нет никаких претензий со стороны "Дельта банка" и Фонда гарантирования вкладов", – заверил основатель и владелец Т.В. Fruit.

Он добавил, что список должников "Дельта банка" можно свободно проверить, и среди них компаний "Яблуневий дар" и "Танк Транс" нет. Ведь право требования было продано.

Барщовский отметил, что по состоянию на сегодня к компании Т.В. Fruit не было никакого официального обращения со стороны покупателей портфеля активов банка. Но в случае, если такие обращения будут и заинтересуют бизнесмена он готов к дискуссии.

Как сообщалось, ране в T.B. Fruit опровергли информацию о захвате части активов и значительных финансовых потерях.

Напомним, Тарас Барщовский известен как бизнесмен, который производит соки прямого отжима под брендами Galicia и Рассвет и поставщик №1 яблочного концентрата, сырья для производства большинства соков.

В 2019 году НВ и инвесткомпания Dragon Capital оценили состояние бизнесмена в $105 млн, что соответствует 60-й строке рейтинга Топ-100 самых богатых украинцев.

В состав группы T.B. Fruit входят семь заводов по производству яблочного концентрата и других плодово-ягодных продуктов. Четыре из них размещены в Украине, один – в Молдове и два – в Польше. Еще один завод в Польше компания запустит в августе: новое предприятие станет крупнейшим в мире по своему профилю. Главный офис T.B. Fruit расположен во Львовской области.

EBITDA T.B. Fruit в этом финансовом году составит 40 млн евро. По словам Барщовського, его компания занимает 9-12% мирового рынка яблочного концентрата.