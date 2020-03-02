 Банки за месяц выдали льготных кредитов для малого бизнеса на 66 миллионов

Об этом говорится в сообщении Министерства финансов, передает БизнесЦензор.

Как отмечают в Министерстве, только в течение последней недели февраля количество заявок на участие в программе возросло на 145%: с 6 190 (на 20 февраля 2020 года) до 15 190 (на 26 февраля 2020 года). Популярности программы способствовала ее презентаия в регионах: ее официально представили предпринимателям Харькова, Запорожья, Тернополя, Винницы и Одессы.

За первый месяц Фонд развития предпринимательства, который реализует программу, заключил договоры о сотрудничестве с государственными банками "Укрэксимбанк", "Приватбанк", "Ощадбанк" и "Укргазбанк", а также с коммерческими "ПУМБ" и "Львив". Кроме того, в качестве уполномоченных банков отобраны "Альфа-банк", "Кредобанк" и "ОТП Банк", сотрудничество с которыми поддержал Совет Фонда. Договоры с этими банками заключат в ближайшее время.

Минфин также сообщает, что уже заключены первые договоры о частичных кредитных гарантиях - с "Укргазбанком" и "Приватбанком". Этот новый элемент "Доступных кредитов 5-7-9%", который с начала марта расширяет круг предпринимателей, которые смогут воспользоваться программой.

При этом Фонд развития предпринимательства учел запросы и предложения уполномоченных банков и подготовил на их основе изменения в Порядке предоставления финансовой государственной поддержки субъектам микро- и малого предпринимательства, утвержденного постановлением Кабмина от 24 января 2020 года №28.

"Эти изменения в частности предусматривают увеличение максимальной суммы кредита до 2 млн грн, расширение инвестиционных целей, на которые могут быть предоставлены кредиты, пересмотр расчета процентной ставки и увеличение уровня максимально суммы уплаты по гарантии фонда", – сказано в сообщении.