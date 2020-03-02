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 Энергетика, Корпоративные отношения
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Все про:Кабмин (3959) назначение (535) облэнерго (176) ФГИ (661)

 Кабмин обнародовал распоряжения о смене руководителей трех облэнерго

Кабинет министров согласовал назначение новых руководителей АО "Хмельницкоблэнерго", АО "Харьковоблэнерго" и АО "Николаевоблэнерго", контрольными пакетами акций которых владеет государство.

Как передает БизнесЦензор, соответствующие распоряжения №160-162-р от 26 февраля обнародованы на официальном правительственном портале.

В частности, по предложению Фонда государственного имущества исполняющим обязанности генерального директора "Хмельницкоблэнерго" назначен Валерий Гапонов, "Харьковоблэнерго" – Константин Логвиненко, "Николаевоблэнерго" – Сергей Кугатов.

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Как сообщалось, Кабинет министров на заседании 26 февраля принял решение о смене руководства ПАО "Центрэнерго" и трех подконтрольных государству облэнерго, ранее заявлял премьер-министр Алексей Гончарук, пообещав уточнить подробности позднее.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3178885
 
 
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Вот непонятно,зачем отдавать паразитическим прокладкам АО,ООО "Рога и копыта"суперприбыльный стратегический государственный ресурс? Практика 29 лет показала- что у нас нет Фордов,у нас одни "Корейки",как можно отдавать им на разграбление страну,принимая антиконституционные законы "О розничном рынке электроэнергии" и пр (90% таких),где миллиардные суммы ранее пополнявшие бюджет страны оседают в карманах мошенников.? Естественно они будут прятать "концы в воду" выдумывая разные преступные схемы грабежа,типа "зеленой" энергетики,которая обходится потребителям-промышленным и бытовым в 10 раз дороже той же энергии атомной генерации? А еще коррупционеры грабят бюджет через дотации "альтернативным"лохотронщикам в ущерб традиционным источникам.Где тут логика государственных мужей?
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