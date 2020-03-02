 Кабмин обнародовал распоряжения о смене руководителей трех облэнерго

Как передает БизнесЦензор, соответствующие распоряжения №160-162-р от 26 февраля обнародованы на официальном правительственном портале.

В частности, по предложению Фонда государственного имущества исполняющим обязанности генерального директора "Хмельницкоблэнерго" назначен Валерий Гапонов, "Харьковоблэнерго" – Константин Логвиненко, "Николаевоблэнерго" – Сергей Кугатов.

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Как сообщалось, Кабинет министров на заседании 26 февраля принял решение о смене руководства ПАО "Центрэнерго" и трех подконтрольных государству облэнерго, ранее заявлял премьер-министр Алексей Гончарук, пообещав уточнить подробности позднее.