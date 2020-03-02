 НАБУ закрыло дело о декларировании недостоверной информации Гонтаревой

Об этом Українським Новинам сообщил источник в НАБУ, передает БизнесЦензор.

"Дело в отношении Гонтаревой закрыли", - сказал источник.

По его словам, дело закрыто в связи с отсутствием в действиях Гонтаревой состава уголовного правонарушения. Дело было закрыто 27 февраля.

Как сообщалось, НАБУ закрыло дело о декларировании недостоверной информации экс-главой НБУ Гонтаревой.

Тем временем Гонтарева не получала от НАПК информации о нарушениях в е-декларации за 2016 год. Ранее в НАПК сообщили, что выявили нарушения в электронной декларации Валерии Гонтаревой за 2016 год.

18 января 2018 года президент Петр Порошенко внес в Раду представление об увольнении главы НБУ Валерии Гонтаревой и назначении вместо нее Якова Смолия.

15 марта Рада уволила Валерию Гонтареву с должности главы Национального банка.