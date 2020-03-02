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Все про:Антимонопольный комитет (822) Shell (74) штраф (450)

 Shell выплатил 80 миллионов штрафа по решению АМКУ

Управляющая сетью автозаправочных станций (АЗС) Shell в Украине ООО "Альянс Холдинг" уплатила в бюджет штраф около 80 млн грн по решению Антимонопольного комитета Украины.

Об этом сообщил глава комитета Юрий Терентьев в Facebook, передает БизнесЦензор.

"Компания "Шелл" уплатила в бюджет штраф и пеню по решению АМКУ ноября 2016 года на общую сумму около 80 млн грн", – написал Терентьев.

Также он сообщил, что Хозяйственный суд первой инстанции поддержал позицию АМКУ в деле Socar по решению АМКУ по согласованных действиях 2019 года. Штраф составил 27 млн грн.

Как сообщалось, в феврале суд отклонил апелляцию компании "Альянс Холдинг" (сеть АЗС Shell) на решение о взыскании с нее 79,4 млн грн штрафа и пени в пользу Антимонопольного комитета.

Напомним, в октябре 2016 года АМКУ обвинил 7 розничных операторов в сговоре и оштрафовал их на 205 млн грн. Все эти компании обратились в суд. По состоянию на февраль 2020 года судебные споры по сути продолжались по искам ОККО, WOG и Socar. В этих процессах назначена судебная экспертиза.

"Параллель", Shell и Amic оспорить решение АМКУ по сути не смогли. "Параллель" и Amic, проиграв судебные споры, добровольно выплатили в бюджет штраф и пеню. "Параллель" выплатила 2,5 млн грн в мае 2018 года, "Амик Украина" – 25 млн грн в декабре 2018 года.

Сеть Shell в Украине насчитывает 132 станции в 18 регионах Украины.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3178881
 
 
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