 Запуск второго этапа медицинской реформы повысит зарплаты врачам на 30%, – Гончарук

Об этом на брифинге в заявил премьер-министр Алексей Гончарук, передает БизнесЦензор со ссылкой на пресс-службу правительства.

"Через месяц должен стартовать второй этап медицинской реформы. Он приведет к тому, что для отдельных врачей зарплата может быть повышена до 30%. И что самое главное для украинцев – появится бесплатная медицина по отдельным услугам, которые включены в гарантированный пакет услуг", – отметил Гончарук.

Премьер также сообщил, что уже принято решение о пересмотре сети опорных больниц, который планировался давно и не учитывал реальных расчетов.

"Все необходимые цифры, чтобы рассчитать правильно нужную сеть в НСЗУ есть. Будут проводиться соответствующие совещания по этому вопросу. И все опасения о закрытии больниц не подтвердились. Конечно, никто ничего закрывать не будет", – пообещал глава правительства.

Гончарук напомнил, что бюджет Программы медицинских гарантий на специализированную медицинскую помощь по сравнению с прошлогодней субвенции увеличен на 9 млрд грн, а бюджет здравоохранения в 2020 году увеличен на 13% по сравнению с 2019 годом.

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Как сообщалось, с 1 апреля должен заработать второй этап медицинской реформы – программа медицинских гарантий. По программе Национальная служба здоровья будет оплачивать заведениям здравоохранения предоставленные пациентам медицинские услуги по утвержденному перечню.

Однако в феврале президент Владимир Зеленский инициировал создание коллегии с участием ряда опытных врачей страны, которые до 1 марта должны были проанализировать ход медицинской реформы.

Ранее Национальная служба здоровья Украины обнародовала 27 пакетов медицинских услуг, которые входят в Программу медицинских гарантий (ПМГ) на 2020 год и согласованы Министерством здравоохранения.

Напомним, против проведения медицинской реформы активно выступает известный кардиохирург Борис Тодуров, который более десяти лет возглавляет государственный "Институт сердца".

При этом журналисты выяснили, что семья Тодурова владеет недвижимостью стоимостью около $2 млн, в то время как многочисленные частные компании, имеющие связи с семьей и ближайшим окружением Бориса Тодурова зарабатывают на подрядах госучреждения.