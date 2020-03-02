 Беларусь установила тариф на прокачку нефти из Украины

Соответствующее постановление опубликовано на Национальном правовом интернет-портале, передает БизнесЦензор со ссылкой на enkorr.

В соответствии с документом тариф на услуги по транспортировке нефти по магистральным трубопроводам открытого акционерного общества "Гомельтранснефть Дружба" на территории Беларуси по маршрутному направлению "Броды – Мозырь – открытое акционерное общество "Мозырский нефтеперерабатывающий завод" при осуществлении расчетов в белорусских рублях составит 0,87 белорусского рубля за тонну нетто (без налога на добавленную стоимость). При осуществлении расчетов в иностранной валюте тариф по этому маршрутному направлению составит 26,61 российского рубля. Постановление вступает в силу после его официального опубликования.

Ранее пресс-секретарь белорусского госконцерна "Белнефтехим" Александр Тищенко заявил, что Госнефтекомпания Азербайджана (SOCAR) поставит в марте Беларуси через одесский порт два танкера нефти общим объемом 160 тыс. тонн с последующей ее транспортировкой по трубопроводу "Одесса – Броды". Между тем официальный представитель SOCAR Ибрагим Ахмедов уточнил, что в ближайшее время компания поставит Беларуси один танкер нефти, а о втором пока идут переговоры.

Для транспортировки указанной нефти до нефтеперерабатывающего завода в белорусском Мозыре будет задействован белорусский участок трубопровода "Броды – Мозырь – ОАО "Мозырский нефтеперерабатывающий завод", протяженность которого составляет 40 км.

Беларусь в конце 2019 года не смогла договориться с российскими нефтяными компаниями об условиях поставки нефти с 1 января 2020 года. Камнем преткновения стал размер премии российских нефтяных компаний к беспошлинной цене нефти, поставляемой в РБ. Из-за дефицита сырья Мозырский НПЗ и ОАО "Нафтан" отработали январь и февраль на загрузке 50%.