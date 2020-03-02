 Госбанки выдадут "Укравтодору" 20 миллиардов кредитов на строительство дорог, – Гончарук

Об этом премьер-министр Алексей Гончарук сообщил в ходе встречи с главой НБУ Яковом Смолием, представителями Минфина, Минэкономики и "Укравтодора", передает БизнесЦензор со ссылкой на пресс-службу правительства.

"Дополнительные 19,3 млрд грн преимущественно от государственных банков под меньшую процентную ставку – это больше качественных дорог в Украине уже в этом году. При чем с экономией для бюджета", – подчеркнул премьер-министр Украины Алексей Гончарук.

Как сообщалось, ранее советник главы "Укравтодора" Юрий Голик уточнял, что из указанной суммы госгарантий, предусмотренных для "Укравтодора", 10 млрд грн планируется привлечь у украинских банков, а на 9 млрд грн планировалось выпустить евробонды.

Напомним, 16 января Верховная Рада приняла законопроекты №2661 и №2660, предусматривающие предоставление "Укравтодору" государственных гарантий по кредитам на общую сумму 19,27 млрд грн.

Как отмечал Минфин в выводах к законопроекту, разработчиком не представлено информации об условиях, источниках и сроках привлечения "Укравтодором" кредитных средств под государственные гарантии.