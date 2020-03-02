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 Тарифы на проезд в поездах "Укрзализныци" пока не повышены, – Криклий

Тарифы на проезд железнодорожным транспортом пассажиров не повышены.

Об этом сообщил министр инфраструктуры Владислав Криклий, передает БизнесЦензор.

Криклий отметил, что индексацию тарифов планировалось осуществлять поэтапно – с 1 марта по 31 декабря 2020 года во всех категориях вагонов, кроме первого класса поездов "Интерсити+", но соответствующий приказ Министерства инфраструктуры пока не согласован.

Глава министерства отметил, что поступления от пассажирских перевозок только на 43% покрывают затраты на их организацию, а железная дорога не получает от государства финансирование на обновление пассажирского подвижного состава, хотя это и предусмотрено ст. 10 закона "О железнодорожном транспорте".

К тому же крайне низким остается уровень компенсаций из государственного и местных бюджетов расходов на перевозки железнодорожным транспортом граждан льготных категорий. Так, в 2019 году "Укрзализныця" перевезла льготников почти на 1,07 млрд грн, в то время как компенсировано лишь 136 млн грн, или 12,8%.

Как сообщалось, проектом финплана "Укрзализныци" на 2020 год предусмотрена ежемесячная индексация тарифов на пассажирские перевозки на 2% начиная с 1 марта 2020 года.

Таким образом, если финплан будет утвержден в предложенном виде, то в декабре 2020 года тариф на пассажирские перевозки будет на 22% больше относительно тарифа в январе того же года. 

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3178859
 
 
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