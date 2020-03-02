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 Гончарук анонсировал рекордно низкие суммы в платежках за отопление за февраль

В феврале 2020 год украинцы получат самую низкую платежку на тепло за отопительный сезон. Более половины украинцев, которые на индивидуальном отоплении, заплатят за отопление на 40% меньше, чем за февраль 2019 года.

Об этом сообщил премьер-министр Алексей Гончарук на брифинге, передает БизнесЦензор со ссылкой на пресс-службу правительства.

"В феврале украинцы заплатят рекордно низкую сумму за тепло не только за эту зиму, а и за последние годы. Это результат работы команды президента, парламента, правительства; много факторов, которые повлияли на снижение стоимости платежки", – сказал Гончарук. 

Он подчеркнул, что уменьшение "платежки" произошло благодаря разработанному правительством механизму для ТКЭ, а также конкурентного механизма ценообразования на газ, в то время как ранее тарифы регулировались государством "вручную".

Кроме того, Гончарук отметил, что правительство будет продолжать политику энергоэффективности, чтобы у украинцев уменьшались расходы на коммунальные услуги.

Как сообщалось, НАК "Нафтогаз Украины" установил оптовую цену на природный газ для нужд населения на февраль в размере 3,95 тыс. грн за тысячу кубометров (без учета НДС, наценки сбытовых компаний и расходов на транспортировку).

По данным компании, это на 15% меньше, чем в январе 2020 года и на 37% ниже, чем в феврале 2019 года, а также является самой низкой оптовой ценой "Нафтогаза" для населения с апреля 2016 года.

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Напомним, Кабинет министров своим постановлением №17 от 24 января внес изменения в положение о возложении специальных обязательств на рынке газа, привязав цену продажи газа НАК "Нафтогаз Украины" для нужд населения к цене на нидерландском хабе TTF.

Как пояснили в НАК "Нафтогаз Украины", таким образом оптовая цена на газ для нужд населения будет складываться из цен на газ на хабе TTF, разницы между ценой на TTF и ценой газа на границе Украины, платы за вход в украинскую ГТС по установленным НКРЭКУ тарифам, а также торговой наценки "Нафтогаза".

Таким образом, в январе 2020 года оптовая цена на природный газ для нужд населения, производителей тепла и других защищенных потребителей составила 4,65 грн за кубометр (без учета НДС, наценки газсбытов и затрат на транспортировку газа магистральными и распределительными трубопроводами).

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3178856
 
 
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он тоже самое говорил и в начале февраля, потом пришла платежка за январь на 60% выше(1600грн), чем за декабрь(1000грн) за двушку в 50 кв.метров, хотя оба месяца были одиннаково теплые и газ в европе подешевел сильно.А еще не забываем, что февраль на пару дней короче , но самокатчик об этом умалчивает...
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