 Антимонопольный комитет открыл дело против "Нафтогаза" из-за цен на газ для населения

Как сообщает пресс-служба АМКУ, расследование проводится в отношении установления "Нафтогазом" цен на газ для нужд населения за период с 1 ноября 2018 года, передает БизнесЦензор.

В ведомстве напомнили, что согласно Положению Кабмина о Возложении специальных обязанностей "Нафтогаз" продает природный газ поставщикам для нужд бытовых потребителей, то есть, населения.

"При этом компания устанавливает на этом сегменте рынка цены, основанные на цене для промышленности, предложенной этой же компанией. По имеющейся в Комитете информации, "Нафтогаз Украины" устанавливал для промышленных потребителей цены, которые выше тех, что сложились в условиях конкуренции, в частности, по результатам электронных биржевых торгов на ТБ "Украинская энергетическая биржа" и на европейских хабах с условием доставки газа до границы Украины (NCG)", – сказано в сообщении.

АМКУ указывает, что это может свидетельствовать об установлении "Нафтогазом", начиная с 1 ноября 2018 года, цен на природный газ для населения на уровне, который невозможно было бы установить при условиях существования значительной конкуренции на рынках природного газа.