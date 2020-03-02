 Госбюджет в феврале недополучил 4 миллиарда запланированных доходов, – Минфин

Об этом сообщает пресс-служба Министерства финансов, передает БизнесЦензор.

"Причины, которые усложнили выполнение росписи в январе этого года, повлияли и в феврале, хотя отставание сократилось. Речь идет об отличии фактических макроэкономических показателей от тех, которые были заложены в государственном бюджете на 2020 год", – отмечается в сообщении.

В частности, речь идет об укреплении курса гривни, большее низких объемах импорта (в эквиваленте доллара США), низких ценах на природный газ, более медленном росте средней заработной платы, чем было учтено в бюджетных показателях на 2020 год.

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Поступления от Государственной налоговой службы в феврале составили 37,1 млрд грн и были выше росписи на 7,1% или 2,5 млрд грн.

В то же время доходы, за администрирование которых отвечает Государственная таможенная служба, составили 22,6 млрд грн, что на 21,7% меньше росписи из-за более крепкого курса и падения объемов импорта.

Так, объемы налогооблагаемого импорта по данным Гостаможслужбы в феврале уменьшились на 2,5% при учтенному прогнозе росте на уровне 11,3%, по сравнению с февралем 2019 года.

Расходы госбюджета в январе-феврале 2020 года составили 131,1 млрд грн или 85,5% от росписи. При этом в Минфине уверяют, что все необходимые защищенные расходы были профинансированы.

Так, снижение доходности по ОВГЗ и укрепление курса гривни позволили сэкономить на обслуживании долга 3,4 млрд грн. Поэтому, расходы на обслуживание долга были на 21,9% ниже росписи.

В то же время Минфин в феврале смог привлечь на внутреннем рынке капитала для финансирования бюджета 14,1 млрд грн.

Расходы на социальное обеспечение в сумме 49,5 млрд грн были на 6,7 млрд грн ниже росписи, в том числе из-за снижения количества получателей субсидий ввиду теплой погоды.

Как сообщалось, по оперативным данным Госказначейства, доходы общего фонда государственного бюджета в январе 2020 года составили 42,6 млрд грн, что на 13,8 млрд грн, или на 24% меньше план.

Ранее премьер-министр Алексей Гончарук заявлял, что Кабинет министров планирует обновить макропрогноз в течение нескольких недель, после чего будет решаться вопрос о возможном пересмотре показателей госбюджета на 2020 год.

Cогласно октябрьскому (2019 год) макроэкономическому прогнозу, среднегодовой обменный курс в 2020 году будет составлять 27 грн/$, в 2021 – 27,2 грн/$, в 2022 – 27,5 грн/$ по базовому сценарию, по оптимистическому – в 2020 году он ожидается на уровне 24,8 грн/$, 23,9 грн/$ в 2021 году и 24,2 грн/$ в 2022. Консервативная оценка Минэкономики предусматривает рост валового внутреннего продукта (ВВП) Украины в 2020 году на 3,7%, оптимистичная – на 4,8%.