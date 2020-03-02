 Экс-глава Офиса президента Богдан возобновил адвокатскую деятельность

Об этом Богдан сообщил в Facebook, передает БизнесЦензор.

"Восстановил адвокатскую деятельность, так что приглашаю к сотрудничеству бизнесменов, политиков и других клиентов", - сообщил он.

Как писал БизнесЦензор, президент Владимир Зеленский назначил главой своей Администрации юриста Андрея Богдана 21 мая. Богдан дважды занимал должность правительственного уполномоченного по вопросам антикоррупционной политики во времена президентства Виктора Януковича и попадал под действие закона о люстрации, поэтому Администрацию президента переименовали в Офис.

Богдан работал в команде Зеленского в ходе президентской кампании. Он также является адвокатом олигарха Игоря Коломойского и периодически посещал его для личных встреч в последние годы.

При этом Богдан подтверждал, что в качестве адвоката Коломойского ведет дела об отмене национализации "Приватбанка".

В 2020 году Зеленский уволил Андрея Богдана с должности руководителя Офиса президента Украины.