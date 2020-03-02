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 Корпоративные отношения
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 Крупный сервис доставки "Ин Тайм" прекратил работу

Компания "Ин Тайм" остановила доставку отправлений и намерена привлечь конкурентов для завершения доставки грузов.

Об этом сообщается на сайте компании, передает БизнесЦензор.

"Компания "Ин Тайм" приносит свои извинения клиентам и партнерам. Не смотря на остановку магистральной логистики и закрытие части отделений, мы продолжаем делать все возможное, чтобы выдать грузы нашим отправителям/получателям. Сегодня были достигнуты договоренности с ключевыми игроками рынка логистики о помощи нам в сложившейся ситуации. Доставка грузов будет произведена их ресурсами", – сказано в объявлении.

В компании пообещали уточнить план отправок остатков грузов из городов позднее.

В свою очередь совладелец конкурента – "Нова пошта" – Владимир Поперешнюк заявил о банкротстве "Ин Тайма".

"Ин тайм" – банкрот… Я не знаю точных причин трагедии "Ин тайма", но в любом случае главную ответственность за это понесут владельцы и менеджмент. Сейчас разрабатываем план действий, что делать в этой ситуации. Конечно, мы готовы встретить новых клиентов, быстро переключить их в нашу систему и плодотворно сотрудничать", – написал Поперешнюк на своей странице в Facebook.

Согласно данным на сайте компании, "Ин Тайм" – основанная в 2002 году логистическая компания, которая предоставляет услуги экспресс-доставки по всей Украине и за ее пределами. Сеть "Ин Тайм" насчитывает более 602 отделений.

Собственниками компании в госреестре указаны ее директор Евгений Грачев и Виктория Грачева.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3178842
 
 
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 Топ комментарии
 
жаль, очень жаль. укрпочта отличается долгим сроком доставки и пох..измом, новая почта дерет конский ценник за услуги. интайм был бы нормальным вариантом. если бы.
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А ви не думаєте, що це може бути тривожний дзвіночок для усього бізнесу?
Мені наприклад від цього абсолютно не смішно.
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але між тим на НП ситуація теж не фонтан та і Укрпошта з її геніальним керівником теж просідає.
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А ви не думаєте, що це може бути тривожний дзвіночок для усього бізнесу?
Мені наприклад від цього абсолютно не смішно.
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протухший биляш на базаре - это не приговор всему рынку)))
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але між тим на НП ситуація теж не фонтан та і Укрпошта з її геніальним керівником теж просідає.
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Деливери с ИнТаймом специализировались на крупногабарите в основном, вот теперь есть о чем задуматься НП и Укрпочте..
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жаль, очень жаль. укрпочта отличается долгим сроком доставки и пох..измом, новая почта дерет конский ценник за услуги. интайм был бы нормальным вариантом. если бы.
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очень долгим, ага. По Новой почте посылки в Счастье шли три дня, а по Укрпочте - 3 дня.
Почувствуйте разницу. Почувствовали?
И я нет.
Разве что в цене. Посылка по НП стоит от 50 грн и выше - а посылки Укрпочтой - гривень 25-30, это если экспресс-доставка и посылка весом килограм 5. На НП посылка в 5 кг обойдется примерно в 120 грн.
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Эти казлы должны мне 350 баксов за ЛСД телик который успешно прое....ли..
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Уже забудь... скажем, ты сделал благотворительный взнос на безбедную жизнь гендиректору этой рыгаловки)
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Сьогодні я потішив цією новиною свою дружину (інтайм орендує у них приміщення і винен за два минулі місяці оренду). Дзвінок представнику-поза зоною досяжності, поїхали на склад-замок на дверях...
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Вот тут как раз и должен был сработать антимонопольный кабинет. Новая почта душит всех конкурентов и скоро останется одна...
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