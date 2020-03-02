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Все про:Россия (4415) санкции (1348) Евросоюз (2086)

 Постпреды стран ЕС рассмотрят продление индивидуальных санкций против РФ

Комитет постоянных представителей стран ЕС (Coreper) планирует принять на текущей неделе без обсуждения решение об очередном продлении индивидуальных санкций против физических и юридических лиц в связи с украинской ситуацией, следует из повестки заседания Coreper, опубликованной в Брюсселе.

Об этом со ссылкой на Интерфакс-Украина сообщает БизнесЦензор.

"Решение может быть принято либо в среду, 4 марта, либо в пятницу, 6 марта. Этот вопрос пока уточняется", - сказал дипломатический источник в институтах ЕС.

В повестке числится вопрос "об ограничительных мерах в отношении действий, подрывающих или угрожающих территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины". Речь идет о запрете на въезд в Евросоюз и о замораживании банковских активов в ЕС.

Совет ЕС 28 января 2020 года добавил к соответствующему санкционному списку семь человек. В данном случае санкции были наложены за причастность к организации 8 сентября 2019 года местных российских выборов в Крыму и Севастополе.

Теперь, по данным на январь, индивидуальный санкционный список включает 177 физических лиц и 44 юридических лица.

Данные ограничительные меры были введены впервые в марте 2014 года в отношении лиц и организаций, которые в Евросоюзе расцениваются как "подрывающие территориальную целостность, суверенитет и независимость Украины". Эти санкции продлевались каждые полгода.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3178831
 
 
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