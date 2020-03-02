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 Минобороны перевело боевые части Вооруженных Сил на новую систему питания

Министерство обороны Украины перевело все боевые части Вооруженных Сил на новую систему питания по каталогу продуктов.

Об этом со ссылкой на пресс-службу Минобороны сообщает БизнесЦензор.

"С начала марта текущего года все боевые части Вооруженных Сил Украины перешли на новую систему питания по каталогу продуктов", - сообщает Минобороны.

В обновленном меню теперь более 400 наименований продуктов, из которых можно составить ежедневный рацион военных.

"Главное условие - не выйти по сумме за пределы стоимости суточного комплекта, который во время аукционов определен в пределах от 67 до 74 грн за один суточный комплект", - говорится в сообщении.

Минобороны сообщает, что с у военнослужащих появилась возможность выбрать себе обеды, завтраки и ужины на свой вкус и по сезону. Открывая каталог продуктов питания, предоставленный снабженческими компаниями-победителями процедуры публичных закупок, командир воинской части может выбирать продукты как в виртуальном супермаркете.

Также начат эксперимент с малыми гарнизонами, которые непосредственно не задействованы в операции ООС, для приведения качества питания до уровня боевых подразделений.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3178823
 
 
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