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 Нацбанк может продолжить снижать учетную ставку, – Гончарук

Премьер Алексей Гончарук анонсировал дальнейшее снижение учетной ставки Национальным банком Украины.

Об этом со ссылкой на пресс-службу Кабинета министров Украины сообщает БизнесЦензор.

На встрече в понедельник, 2 марта, Гончарук, председатель НБУ Яков Смолий, представители Минфина, Минэкономики обсудили макроэкономическую стабилизацию и удешевления ипотечных и бизнес-кредитов.

"Дальнейшее снижение учетной ставки с 11% до 7% уже в 2020 году означает дешевые кредиты. В частности, ипотека может быть 10%, а для бизнеса увеличиваем микрокредиты до 2 млн грн под 5-7-9%. Плюс расширяем эти кредиты для покупки коммерческой недвижимости", - подчеркнул Гончарук.

"У них 12 марта будет заседание (у НБУ – ред.) комитета, который принимает решение относительно их монетарной политики. Мы также делились нашими мыслями относительно того, какие решения там могли быть приняты", - сказал Гончарук на сегодняшнем брифинге.

"Мы убеждены в том, что Национальный банк может продолжать сильно снижать ставку рефинансирования, что может повлиять на то, что очень скоро на рынке появятся дешевые кредиты", - заявил Гончарук.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3178807
 
 
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