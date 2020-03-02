 Аэропорт Львова увеличил пассажиропоток на 28%

Об этом со ссылкой на Интерфакс-Украина сообщает БизнесЦензор.

На международных рейсах перевезено 265,5 тыс. чел., на внутренних – 37,7 тыс. чел.

Количество рейсов за январь-февраль 2020 года увеличилось на 11,6% - до 2,582 тыс. (международных – 2,137 тыс., внутренних – 445).

В феврале 2020 года пассажиропоток в аэропорту "Львов" составил 140,3 тыс. чел., что на 29,4% больше, чем за февраль-2019. При этом на международных рейсах перевезено 122,7 тыс. чел., на внутренних – 17,6 тыс. чел.

Количество рейсов за февраль-2020 увеличилось на 17,5% и составило 1,226 тыс. (международных – 1,001 тыс., внутренних – 225).

Как сообщалось, пассажиропоток международного аэропорта "Львов" в 2019 году составил 2,217 млн чел., что на 38,8% больше, чем за 2018 год.

Международный аэропорт "Львов" им. Данила Галицкого расположен в 6 км к югу от центра города.

Новый аэровокзальный комплекс, построенный к Евро-2012, введен в эксплуатацию 12 апреля 2012 года. Новый терминал общей площадью 39 тыс. кв. м имеет девять выходов на посадку, 28 стоек регистрации, два киоска саморегистрации, 18 пунктов прохождения паспортного контроля и 12 пунктов прохождения на предмет авиационной безопасности.

Основными направлениями международного сообщения, обслуживаемыми аэропортом, являются Варшава, Стамбул, Мюнхен, Вена, Баку, Салоники, Мадрид, Рим, Тель-Авив, Болонья, Радом, Ираклион, Минск, Бургас.