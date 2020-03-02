 СБУ выявила схему при закупке запчастей на Житомирском бронетанковом заводе

Об этом со ссылкой на пресс-службу СБУ сообщает БизнесЦензор.

"По версии предварительного следствия, весной прошлого года чиновники госпредприятия, которое входит в структуру "Укроборонпрома", объявили конкурсные торги на закупку деталей на общую сумму более 1,5 млн грн. Победителем тендера, объявленного в рамках Государственного оборонного заказа, стала коммерческая структура из Киевского региона", - сообщает СБУ.

Условия тендера были искусственно сформированы для победы конкретной заранее определенной бизнес-структуры. К тендеру были допущены только две компании, обе с признаками фиктивности, и единственный конкурент фирмы-победителя был связан с ней через третью коммерческую структуру и общий персонал.

Был также задокументирован факт завышения цен на запчасти в 2,7-5 раз закупочной стоимости.

Также сертификаты на продукцию, которые по условиям тендера должны были соответствовать критериям производства в США, имеют признаки фальсификации. Так, владельцем бренда фирмы, что проводила сертификацию, является Россия, а непосредственным производителем продукции – одна из стран Восточной Азии.

Согласно выводам профильных экспертов, использование этих деталей могло привести к преждевременным поломкам бронетехники, предназначенной для Вооруженных Сил Украины.

"По предварительным данным расследования, из-за злоупотребления чиновников госпредприятия, стоимость закупок неоправданно увеличилась на 750 тыс. грн государственных средств", - отмечают в СБУ.

Правоохранители провели обыски на госпредприятии и по месту регистрации фиктивных фирм, принимавших участие в тендере. Были изъяты оригиналы тендерной документации, финансово-бухгалтерские документы, печатки субъектов хозяйственной деятельности участников схемы, спецификации, касающиеся закупки и порядка использования деталей, компьютерную технику и почти 400 тыс. грн наличными в национальной и иностранной валюте.