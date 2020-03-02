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Все про:Минобороны (291) США (2581) Javelin (4)

 Минобороны США заказало партию комплексов Javelin для Украины и стран-партнеров

Министерство обороны США заключило новый контракт по производству противотанковых ракетных комплексов Javelin для стран-партнеров, в том числе для Украины.

Об этом со ссылкой на Интерфакс-Украина сообщает БизнесЦензор.

Общая стоимость контракта превысила $18 млн, сообщается на сайте Пентагона.

"Компания Raytheon/Lockheed Martin Javelin JV, Тусон, Аризона, получила контракт на сумму $18,431,215 в соответствии с контрактом W31P4Q-19-C-0059. Работы будут выполнены в Тусоне, штат Аризона", - указывается в сообщении.

Заказанная партия предназначена для партнеров США в Австралии, Чехии, Эстонии, Франции, Грузии, Индонезии, Ирландии, Иордании, Литвы, Новой Зеландии, Норвегии, Омана, Катара, Турции, Украины и Объединенных Арабских Эмиратов.

Ожидается, что работы будут завершены до 25 июня 2020 года.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3178773
 
   
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малова-то для такого количества партнеров....
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А нахера ? Вони ж зеленою плесенню вкриються...
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зачем Австралии и Новой зеландии джавелини нужны, против пингвинов?
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